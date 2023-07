Inflation, Energiekosten und generelle Unsicherheit führen dazu, dass immer mehr Urlauber*innen verstärkt auf die Reisekasse achten. Das Statistische Bundesamt hat herausgegeben, in welchen Ländern in Europa du 2023 einen möglichst günstigen Urlaub verbringen kannst.

Das sind die günstigsten Orte 2023 für einen Urlaub in Europa

Laut den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sind die Länder in Südosteuropa im Vergleich die günstigsten Urlaubsdestinationen im Jahr 2023. Diese Destinationen sind zwischen 56 und 46 % günstiger als Deutschland.

Die größtenteils im Balkan liegenden Staaten überzeugen ihre Gäste mit leckerem Essen, herzlicher Gastfreundschaft, heißen Sommern und schönen Stränden. Außerdem findest du hier eine lebendige Kultur, die darauf wartet, von dir entdeckt zu werden. Teuer sind dagegen die Länder in Skandinavien sowie die Schweiz. Wer hier Urlaub machen möchte, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Eine Reise in diese Destinationen ist im Schnitt zwischen 41 und 61 % teurer als Urlaub in Deutschland zu machen.

Tipps für einen günstigen Urlaub 2023 in Europa

Doch nicht nur die Auswahl des Reiselandes hat einen Einfluss darauf, wie teuer oder günstig dein Urlaub 2023 in Europa wird. Neben der Destination kannst du noch auf einiges mehr achten.

Reisezeit: Die Wahl der richtigen Reisezeit kann einen erheblichen Einfluss auf die Kosten haben. Außerhalb der Hauptsaison sind die Preise für Unterkunft und Flüge in der Regel niedriger. Unterkunft: Statt in teuren Hotels zu übernachten, kannst du nach preisgünstigen Alternativen suchen, wie z. B. Ferienwohnungen, Hostels oder Campingplätze. Transport: Vergleiche die Preise verschiedener Fluggesellschaften, nutze Angebote für günstige Flüge oder wähle alternative Transportmittel wie Busse oder Züge, um Kosten zu sparen. Verpflegung: Iss in günstigen Restaurants oder kaufe lokale Produkte auf Märkten, um die Kosten für Mahlzeiten zu senken. Selbstversorgung in einer Ferienwohnung kann ebenfalls kostengünstig sein. Reiseplanung: Eine gute Reiseplanung kann helfen, Geld zu sparen. Vergleiche Preise im Voraus, suche nach Rabatten oder Sonderangeboten und plane Aktivitäten so, dass teure Touristenattraktionen vermieden werden.

Fazit: In Südosteuropa ist der Urlaub rund die Hälfte billiger

Mit diesen Tipps und der entsprechenden Destination ist es möglich, auch im Jahr 2023 einen günstigen Urlaub in Europa zu verbringen. Apropos: Im beliebtesten Urlaubsland der Deutschen – nämlich Spanien – sind die Kosten für Gastronomie und Unterkunft rund 18 % günstiger als in Deutschland.

