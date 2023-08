Kroatien war der Inbegriff des günstigen Sommerurlaubs. Doch spätestens in dieser Saison war das passé. Die Preise sind enorm gestiegen und das Land an der Adria war deutlich teurer als beispielsweise Spanien oder Griechenland. Bei den Hotels und Ferienwohnungen waren Aufschläge von 20 bis 30 Prozent im Vergleich zur Zeit vor Corona keine Seltenheit.

Dies scheint den Anbietern in Kroatien nun aber auf die Füße gefallen zu sein. Auch wenn die Saison besser läuft als erwartet, blieben an der kroatischen Küste viele Betten in diesem Jahr leer. 50.000 ungebuchte Plätze mehr als im Rekordjahr 2019 sollen es laut der Tageszeitung Večernji list gewesen sein. Man sei schlechter in den Juli gestartet als 2019, räumte auch der Chef des Tourismusverbandes der kroatischen Handelskammer, Boris Žgomba, vergangene Woche im öffentlich-rechtlichen kroatischen Fernsehen (HRT) ein. Zwar sei die Zahl der Touristen aus den USA, Skandinavien und Asien gestiegen. Die Zahl der Besucher aus den klassischen Herkunftsländern aber gesunken.

Kroatien erlebt Preisexplosion - Kommt jetzt die Trendwende?

Als Grund für die gestiegenen Preise werden von den Anbietern oft die Inflation und die Euro-Einführung genannt. Dies sei laut Žgomba nur bedingt richtig. "Bei der Frage, ob die Preise bei uns zu stark gestiegen sind, glaube ich, dass einzelne Anbieter die derzeitige Lage ausgenutzt haben. Sie wollten im Vergleich zum Vorjahr noch größere Extra-Profite einfahren", so der Branchenvertreter gegenüber HRT. Und das sei ein Fehler gewesen: "Ein Beweis dafür ist, dass vor allem die Vermieter von Ferienwohnungen Last-Minute-Aktionen mit großen Rabatten gestartet haben. So wollen sie doch noch alle Plätze voll bekommen."

Besonders radikal scheint dies derzeit in Istrien der Fall zu sein. Die Preise auf der Halbinsel im Norden Kroatiens sind für den August laut dem Nachrichtenportal Danas.hr im Schnitt um 60 Prozent in den Keller gegangen. Eine Nacht in einer Ferienwohnung mit vier Betten ist somit schon für 100 Euro zu haben. "Alle Vermieter, die ihre Preise unrealistisch in die Höhe getrieben haben, lassen sie derzeit rapide purzeln", sagte Barbara Marković gegenüber dem Medium. Sie ist die Vorsitzende des Verbands der Privatunterkünfte.

Laut Marković werden die massiven Preissteigerungen nicht nur zurückgenommen. "Die Preise sind sogar noch niedriger als vorher", erläutert sie. Dies berge aber die Gefahr, dass Kroatien als Touristen-Ziel abgewertet würde. Dieser Meinung ist auch Igor Macan, der ein Reisebüro mit Schwerpunkt Ferienwohnungen betreibt. "Generell sollten wir nicht fokussiert darauf sein, billiger zu werden. Wir sollten uns eher darauf konzentrieren, die Qualität unserer Häuser und des Reiseziels Kroatien allgemein zu steigern", sagte er gegenüber Danas.hr.

Kommt jetzt aber allgemein eine Trendumkehr und Kroatien wird wieder attraktiver für Günstig-Urlauber? "Vertrauen ist schnell verloren und wir müssen jetzt sehr, sehr vorsichtig sein", so Boris Žgomba. Wenn die Gäste jetzt nicht zufrieden seien, dann hätte das auch Auswirkungen auf die kommenden Jahre.

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Buchungs-Links bzw. mit einem Einkaufswagen-Symbol gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst und dann eine Unterkunft buchst oder darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision von einem Kooperationspartner (z. B. Booking.com oder hotel.de) nach Abschluss des Aufenthalts oder vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis.

Vorschaubild: © Matthias Mullie/unsplash