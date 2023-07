Nach der ersten kurzen Hitzewelle Ende Juni leidet das Urlaubsland Italien erneut unter sehr hohen Temperaturen. In manchen Gegenden des Mittelmeerlandes wurde am Mittwoch laut dem offiziellen Wetterdienst der italienischen Luftwaffe die 40-Grad-Marke geknackt. Auch Franken steht eine intensive Hitzewelle bevor - wenn auch nicht ganz so heiß.

Auf der Insel Sardinien sowie in der süditalienischen Region Apulien wurden demnach Temperaturen knapp über 40 Grad gemessen. Die aktuelle Hitzewelle wird von den Meteorologen "Cerbero" genannt - angelehnt an den mehrköpfigen Höllenhund "Cerberus" in der griechischen Mythologie, der den Eingang zur Unterwelt bewacht.

Höchste Alarmstufe Hitze in Italien - Touristen aufgepasst

Auch andere Teile Italiens sind von den hohen Temperaturen betroffen. Für acht größere Städte rief das italienische Gesundheitsministerium am Mittwoch die höchste Alarmstufe Rot für Hitze aus. In der Hauptstadt Rom sowie den Städten Florenz und Bologna waren dem Wetterdienst der Luftwaffe zufolge 37 Grad gemessen worden.

Für Alte und Kranke sowie Kleinkinder sind diese hohen Tagestemperaturen enorm anstrengend. Das Gesundheitsministerium rief daher zu besonderen Vorsichtsmaßnahmen auf, um sich vor der Hitze zu schützen. Im Norden des Landes wurden Temperaturen um die 28 Grad gemessen.

Die hohen Temperaturen sind dem privaten Wetterportal ilmeteo.it zufolge auf ein afrikanisches Hochdruckgebiet zurückzuführen. Nächste Woche soll es den Vorhersagen zufolge mit den hohen Temperaturen weitergehen. Auf "Cerbero" wird dann die Hitzewelle "Caronte" folgen. Diese soll noch höhere Temperaturen mit sich bringen und sich auf weitere Regionen Italiens ausbreiten. Nicht nur im Süden werden dann bis zu knapp 40 Grad erwartet.

Weitere Urlaubsländer noch schlimmer betroffen: Griechenland und Spanien im Ausnahmezustand

Aber nicht nur die italienische Bevölkerung hat mit der Hitze zu kämpfen: Auch Spanien und Griechenland erwarten extreme Temperaturen. In Spanien sollen im Durchschnitt zwischen 38 und 40 Grad herrschen - in Andalusien und in Aragon sogar noch mehr. Dort werden Temperaturen zwischen 42 und 44 Grad erwartet. Der BR berichtete zuerst davon.

In der griechischen Hauptstadt Athen werden Temperaturen bis 45 Grad erwartet. Behörden sprachen daher einen Appell an die Bevölkerung und Touristen aus, Vorsicht walten zu lassen und sich nicht zu sehr bei der Hitze anzustrengen.

Vielerorts sollen klimatisierte Hallen öffentlich zugänglich gemacht werden. Da nicht jeder über eine Klimaanlage verfügt, sollen diese Örtlichkeiten als Rückzugsorte und Aufenthaltsmöglichkeiten dienen. Außerdem fordern einige Gewerkschaften aufgrund der Hitze, den Freitag zum freien Tag zu erklären. Die Regierung hat sich dazu jedoch noch nicht geäußert.

(mem/mit dpa)

Vorschaubild: © Edu Botella/EUROPA PRESS/dpa