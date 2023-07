In Bayern kam es in der Nacht auf Mittwoch (12.07.2023) zu einigen heftigen Unwettern. Auch Teile Frankens waren davon betroffen und der Bahnverkehr wurde dadurch massiv eingeschränkt.

Wie wird das Wetter die restliche Woche?

Wetter: Hohe Temperaturen am Wochenende - Gewitter am Sonntag

Am Donnerstag bleibt es zunächst noch etwas kühler. Die Höchstwerte reichen von 21 bis 27 Grad, dabei wechseln Sonne und Wolken sich weitgehend ab. Vor allem südlich der Donau sind Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte.

Am Freitag geht es mit großen Schritten in Richtung Hochsommer bei 26 bis 31 Grad. Am wärmsten soll es dabei in Mittel- und Unterfranken werden. Es bleibt trocken und sonniger als am Donnerstag, nur am Alpenrand können vereinzelt Gewitter auftreten.

Der Samstag wird dann wieder sehr heiß. Der DWD geht von 32 bis 38 Grad bei strahlendem Sonnenschein aus. Auch eine erneute Warnung vor starker UV-Strahlung sei möglich. Laut dem "Wetterochs" können in Franken 34 Grad erreicht werden.

Wie der Sonntag sich entwickelt, ist noch nicht klar. In der Nacht auf Sonntag sei aber momentan vor allem in der West- und Nordhälfte Bayerns mit kräftigen Gewittern und Starkregen zu rechnen.

Vorschaubild: © Christian Charisius/dpa/Symbolbild