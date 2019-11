Lidl: Gurken werden wieder in Plastik eingepackt - um Abfälle zu verhindern

Im vergangene Jahr war es ein großes Thema: Gurken sollen nicht mehr in scheinbar unnötiger Plastikverpackung verpackt werden. Alle großen Supermarkt- und Discountketten hielten sich daran und verbannten die Plastikverpackungen aus den Obst- und Gemüseregalen.

Gurken in Plastikverpackung: Schutz vor dem frühzeitigen Verderben

Die Kunden freuten sich über den Wandel hin zu umweltfreundlicher Verpackung. Nun rudert Lidl allerdings zurück und verpackt seine Gurken wieder in Folie. Die das Portal watson aus einem Bericht der Lebensmittel-Zeitung entnimmt, werden Gurken, die nicht in Plastik verpackt sind, wortwörtlich für die Tonne produziert. Ohne Plastikfolie würden die Gurken schneller schrumpelig werden oder zu gelb sein. Pro Lkw-Ladung entsteht damit ein Schaden von 25 000 Euro.