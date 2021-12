Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) macht sich bereits Gedanken darüber, welche Sanktionen Impfverweigerern drohen könnten, sollte eine allgemeine Impfpflicht eingeführt werden.

Wer sich auch bei einer geltenden Impfpflicht weiterhin nicht impfen lasse, müsse dann nicht nur mit Bußgeldern rechnen, sondern auch mit finanziellen Nachteilen hinsichtlich der Krankenversicherung. „Wir sollten zusätzlich auch prüfen, ob Malus-Regelungen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung möglich und sinnvoll wären“, stellte Holetschek im Gespräch mit dem „Redaktions-Netzwerk Deutschland“ in Aussicht.

Konkret würden sich Verstöße gegen die Impfpflicht dann auf drei Bereiche auswirken: Zum einen sollen die Krankenkassenbeiträge für Ungeimpfte erhöht werden, eine Beteiligung an den Behandlungskosten gefordert und/oder das Krankengeld gestrichen werden. Holetscheks Begründung für die strengen Konsequenzen lautet: „Denn das Risiko für Ungeimpfte, an Corona schwer zu erkranken, ist deutlich erhöht.“

