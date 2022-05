Nachrichten-Ticker zum Krieg in der Ukraine: Das US-Verteidigungsministerium hat Hinweise darauf, dass russische Truppen Ukrainer gewaltsam nach Russland bringen und in Lagern einsperren.

Nach der Befreiung von hunderten Zivilisten aus einem Stahlwerk in Mariupol hat sich die Lage kaum verbessert - die Kämpfer bitten nun um die Evakuierung der Verletzten. Laut Selenskyj wollen die russischen Belagerer jedoch niemanden gehen lassen. Alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Konflikt findet ihr hier:

Update vom 11.05.2022, 08.10 Uhr: Hilferuf aus Mariupol - hunderte Verwundete sitzen fest

Die im Stahlwerk von Mariupol verschanzten ukrainischen Soldaten dürfen das Gelände nach dem Willen der russischen Belagerer nicht verlassen. Das russische Militär habe jeden Vorschlag zum unbehinderten Abzug der Kämpfer aus dem Werk Azovstal abgelehnt, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Angaben der "Ukrajinska Prawda" vom Dienstag. "Die Verteidiger Mariupols bleiben dort, sie setzen den Widerstand auf dem Gelände von Azovstal fort." Kiew bemühe weiterhin alle zur Verfügung stehenden diplomatischen Möglichkeiten, um die Rettung der Soldaten zu ermöglichen. Russland besteht auf der Kapitulation der Azovstal-Verteidiger.

Die letzten Verteidiger der Fabrik haben dennoch um die Evakuierung ihrer verletzten Kameraden gebeten. Mehrere hundert Verwundete seien nicht mehr kampffähig und müssten nun mit unsterilen Resten von Verbänden ohne Medikamente und Nahrung ausharren, wie die Kämpfer des Asow-Regiments mitteilten. Die Botschaft wurde über Telegram verbreitet, zusammen mit Bildern von einigen Verletzten. Manchen von ihnen sind Beine oder Arme amputiert worden. "Die gesamte zivilisierte Welt muss sehen, wie es den verwundeten und verkrüppelten Verteidigern von Mariupol geht - und handeln", hieß es in dem Appell. Die Echtheit der verbreiteten Fotos konnte bislang nicht unabhängig überprüft werden.

Die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz sollen die Rettung der Verwundeten organisieren. Die Männer sollen auf ein Gebiet unter ukrainischer Kontrolle gebracht werden. damit sie dort angemessen versorgt werden können.

Selenskyj hatte zuvor erklärt, dass die Ukraine gegenwärtig nicht über die schweren Waffen verfüge, die für einen erfolgreichen Vorstoß zur Befreiung von Mariupol nötig wären. Über zwei Monate nach Kriegsbeginn und nach schweren Kämpfen um die Hafenstadt Mariupol haben sich die letzten ukrainischen Soldaten im Werk Azovstal verschanzt und leisten den russischen Soldaten und prorussischen Separatisten erbitterten Widerstand.

Am Dienstag berichteten die Verteidiger über schweren Beschuss durch russische Truppen. Die ganze Nacht lang sei das Gelände aus der Luft angegriffen worden, sagte der Vizekommandeur des Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar, der "Ukrajinska Prawda". Es gebe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden.

Zuletzt wurden von dem Gelände unter Vermittlung der UN und des Roten Kreuzes mehrere hundert Zivilisten evakuiert. Entgegen jüngster Berichte über die vollständige Evakuierung aller Zivilisten aus dem Mariupoler Werk erklärte der regionale Verwaltungschef Pawlo Kyrylenko am Montagabend, es seien doch noch 100 Menschen dort, die keine Kämpfer seien.

Update vom 10.05.2022, 07.10 Uhr: US-Verteidigungsministerium bestätigt Deportierung von Ukrainern nach Russland

Das US-Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben Hinweise darauf, dass russische Truppen Ukrainer gewaltsam nach Russland bringen. „Ich kann nicht sagen, wie viele Lager es gibt oder wie sie aussehen“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Montag. „Aber wir haben Hinweise darauf, dass Ukrainer gegen ihren Willen nach Russland gebracht werden“. Kirby bezeichnete dieses Verhalten als „skrupellos“.

Laut der Menschenrechtsbeauftragten des ukrainischen Parlaments, Ljudmila Denissowa, wurden seit Kriegsbeginn „mehr als 1,19 Millionen unserer Bürger, darunter mehr als 200 000 Kinder, in die Russische Föderation deportiert“. Die Angaben lassen sich nicht von unabhängiger Seite verifizieren.

Update vom 09.05.2022, 17.45 Uhr: Besuch von EU-Ratspräsident wegen Luftalarm unterbrochen

Ein Besuch von EU-Ratspräsident Charles Michel in der ukrainischen Hafenstadt Odessa ist wegen eines Raketenangriffs vorübergehend unterbrochen worden. Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Premierminister Denys Schmyhal am Montag mussten die Teilnehmer Schutz suchen, da Raketen in der Region Odessa einschlugen, wie es aus EU-Kreisen hieß.

Michel veröffentlichte auf Twitter Fotos von seinem Besuch, die ihn zusammen mit Schmyhal und anderen Beamten zeigen. "Ich kam, um den Europatag in Odessa zu feiern", schrieb Michel.

Nach Angaben aus EU-Kreisen besuchte Michel den Hafen von Odessa, wo Getreidelieferungen wegen der russischen Blockade des Schwarzmeers feststecken. Er traf neben Schmyhal den Chef der ukrainischen Marine.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sei zwischenzeitlich per Video dazugeschaltet worden. Gegenstand der Gespräche war demnach unter anderem der geplante Solidaritätsfonds für den Wiederaufbau der Ukraine.

Update vom 09.05.2022, 6 Uhr: Befreiung von Mariupol vorerst unmöglich - neue Angriffe auf Kiew?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Befreiung der von russischen Truppen besetzten Hafenstadt Mariupol derzeit ausgeschlossen. "Die Ukraine hat nicht genügend schwere Waffen, um Mariupol auf militärischem Wege zu befreien", sagte Selenskyj bei einer Pressekonferenz mit Kanadas Regierungschef Justin Trudeau, der am Sonntag in Kiew zu einem Solidaritätsbesuch angereist war. Immerhin sei es auf diplomatischem Wege gelungen, Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal herauszuholen, sagte Selenskyj. Für die verbliebenen ukrainischen Soldaten gestalte sich eine Evakuierung aber schwierig.

"Die russischen Soldaten, die russische Armee, die Armeeführung und die politische Führung der Russischen Föderation wollen unsere Soldaten nicht herauslassen", sagte der ukrainische Staatschef. Kiew habe die Türkei, Israel, Frankreich, die Schweiz, die Vereinten Nationen und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz um Vermittlung gebeten. Zuletzt hatte auch der Vorsteher der größten ukrainisch-orthdoxen Kirche des Moskauer Patriarchats, Onufrij, den russischen Präsidenten Wladimir Putin gebeten, den ukrainischen Soldaten freien Abzug zu gewähren.

Die südostukrainische Hafenstadt Mariupol ist seit mehreren Wochen weitgehend unter russischer Kontrolle. Am Wochenende wurden die letzten eingeschlossenen Zivilisten aus dem Stahlwerk der Stadt evakuiert. Hunderte ukrainische Verteidiger sollen sich aber noch in den Bunkeranlagen des Werks verschanzt haben. Sie betonten am Sonntag einmal mehr, nicht kapitulieren zu wollen.

Ein Berater Selenskyjs hat währenddessen vor einem neuen Angriff der russischen Truppen auf die Hauptstadt Kiew gewarnt, wenn der Westen die Waffenlieferungen an sein Land nicht beschleunige. Dies könne Russland Zeit für eine Mobilmachung und eine erneute Offensive auf Kiew und andere Städte im Norden der Ukraine lassen, argumentierte Präsidenten-Berater Olexij Arestowytsch in einem Videointerview. Russland hatte seine Truppen nach dem Scheitern eines Versuchs, Kiew einzunehmen, von der ukrainischen Hauptstadt abgezogen und konzentriert sich nun stattdessen auf den Osten des Landes. Angesichts der hohen Verluste halten Experten zumindest eine teilweise Mobilmachung für möglich, der Kreml wies das bisher zurück.

Update vom 08.05.2022, 8 Uhr: Bis zu 60 Tote nach Luftangriff auf Schule

Nach einem russischen Luftangriff auf eine Schule im Gebiet Luhansk sprechen die ukrainischen Behörden von möglicherweise bis zu 60 Toten. Nach einem Luftschlag auf die Schule in Bilogoriwka seien bisher zwei Leichen geborgen worden, teilte der Gouverneur der Region Serhij Hajdaj am Sonntag auf seinem Telegram-Kanal mit. „Wahrscheinlich sind alle 60 Menschen, die noch unter den Trümmern des Gebäudes liegen, tot“, fügte er hinzu.

Der Luftangriff ereignete sich seinen Angaben nach bereits am Samstagnachmittag. In dem Schulgebäude hatten 90 Personen vor den Angriffen Schutz gesucht. Durch den Bombenabwurf brach ein Feuer in der Schule aus und das Gebäude stürzte zusammen. 30 Menschen konnten die Einsatzkräfte retten - 7 davon waren verletzt, so der Gouverneur.

Bilogoriwka ist eine städtische Siedlung etwa zehn Kilometer westlich von Lyssytschansk. Die Ortschaft ist schwer umkämpft.

Update vom 07.05.2022, 18 Uhr: Russland setzt jetzt auf Teil 5 der "Theater"-Strategie

Die russische Offensive in der Ukraine stockt. Die Ukraine holt rund um Charkiw und Izjum zum Gegenschlag aus. Laut dem Militärexperten Mick Ryan setzt Russland deshalb nun wieder mehr auf strategische Operationen in der Ukraine.

In der vergangenen Woche seien vor allem Elemente der "Strategischen Operation im Theater der Militäroperation“ zum Einsatz gekommen. Was für uns merkwürdig klingt, ist jedoch Teil der russischen Militärdoktrin. Das "Theater" stellt die Ukraine dar. Es geht vor allem um Operationen, die die Kämpfe am Boden unterstützen sollen.

Fünf Teile dieser Strategie seien derzeit beobachtbar, so Ryan. Und besonders Nummer 5 sei kürzlich dazugekommen und für Putin sehr wichtig.

1. Der Informationskrieg

Bislang galten die Ukrainer als Sieger im Informationskrieg. Präsident Selenskyj ist es gelungen, das ganze Volk für sich zu begeistern und hinter sich zu bringen. Putin hingegen hatte sogar Schwierigkeiten, Kämpfer im eigenen Land zu rekrutieren. Der Westen sanktioniert Russland hart und beliefert die Ukraine mit schweren Waffen. Doch Ryan meint: "Die Russen sind an anderen Orten der Welt aktiv mit ihren Botschaften.“ Es sei noch zu früh, um zu sagen, wer den Informationskrieg gewonnen habe.

2. Ablenkungen und False-Flag-Operations

Russland sprach zuletzt öffentlich über einen Militäreinsatz in Transnistrien und über neue Truppenübungen in Belarus nördlich der Ukraine. Darin sieht Ryan Ablenkungsmanöver. "Die Ukraine soll dazu gezwungen werden, Truppen im Westen und Norden zu belassen, die sonst im Osten eingesetzt werden könnten.“

3. Den Westen am Liefern hindern

Russland versucht, die Lieferungen aus dem Westen zu erschweren. Dazu schickte die Regierung jüngst diplomatische Noten an die USA und andere Länder, die die Ukraine mit Kriegsmaterial unterstützen.

4. Die atomare Bedrohung

Russland droht immer wieder mit dem Zünden einer Atombombe und hält dieses Szenario bewusst aufrecht, so Ryan. Insgesamt sei dies bislang sehr erfolgreich gewesen. Kein westlicher Soldat hat sich im Ukraine-Krieg beteiligt. Und auch eine Flugverbotszone wurde nicht eingerichtet.

5. Luftschläge

Die russische Armee beschießt aus der Luft Städte außerhalb des Kampfgebiets. Solche Angriffe wurden zuletzt unter anderem auf Kiew, Lwiw, Dnpiro, Kirovograd, Vinnytsia, Zakarpattia, Odessa und auch Teile der Region Donezk gemeldet.

Der Grund: Russland will die Infrastruktur der Ukraine zerstören: Waffenlager, Militärfabriken und auch Öldepots . Dazu werden gezielt Transportwege wie Eisenbahnschienen oder Brücken angegriffen.

Selenskyj sagte in dieser Woche, dass diese Strategie nicht erfolgreich sei. Der Militärexperte Ryan meint, dass die Russen diese Strategie eindeutig weiter fortsetzen werden, um die Angriffe am Boden zu unterstützen und das Momentum in ihre Richtung zu kippen.

Update vom 06.05.2022, 12.30 Uhr: Kiew bestätigt Befreiung aus Mariupol

Nach Angaben der Ukraine konnten im Zuge der jüngsten Evakuierung des Stahlwerks Azovstal in der belagerten Hafenstadt Mariupol bisher 500 Zivilisten befreit werden. "Wir haben es geschafft, 500 Zivilisten heraus zu holen", teilte der Leiter des ukrainischen Präsidialamts Andrij Jermak am Freitag auf seinem Telegram-Kanal mit. Er sprach von einer "weiteren Etappe der Evakuierung", die in den nächsten Tagen fortgesetzt werden solle und dankte der UN für ihre Hilfe bei der Organisation der Flüchtlingskorridore.

Zuvor hatte schon UN-Generalsekretär António Guterres von 500 Zivilisten gesprochen, die dank der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes aus der bis auf das Stahlwerk weitestgehend eingenommenen südostukrainischen Stadt fliehen konnten. Guterres betonte, er hoffe auf weitere Flüchtlingskorridore. Immer noch sollen im Stahlwerk bis zu 200 Zivilisten und eine unbekannte Anzahl an ukrainischen Kämpfern ausharren. Für Freitag und Samstag sind mehrstündige Feuerpausen vereinbart worden.

Moskau hatte den Zivilisten freien Abzug zugesichert. Von den ukrainischen Soldaten fordert der Kreml, die Waffen niederzulegen und sich zu ergeben. Dann werde ihnen das Leben und medizinische Behandlung garantiert.

Update vom 06.05.2022, 7 Uhr Uhr: Selenskyj appelliert an Geldgeber

Die Ukraine braucht für ihren Wiederaufbau nach Ansicht von Präsident Wolodymyr Selenskyj eine moderne Version des Marshall-Plans. Für die Rückkehr zu einem sicheren Leben werde sein Land Geld, Technologie, Fachleute und Wachstumsperspektiven benötigen, sagte Selenskyj am Donnerstag (5. Mai) per Videoschalte vor den Teilnehmern der internationalen Geberkonferenz in Warschau. "Das wird eine Investition in die Stabilität von ganz Mittel- und Osteuropa sein."

Die von Polen und Schweden gemeinsam organisierte Geberkonferenz soll Geld für humanitäre Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine sammeln. Partner der Konferenz sind die Präsidenten der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates. Auch die Vereinten Nationen beteiligen sich.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte, die Ukraine benötige 12.000 Tonnen humanitäre Hilfe jeden Tag. Momentan erhalte sie aber nur etwa ein Viertel davon. "Wir werden gemeinsam demonstrieren, dass europäische Werte keine leeren Worte sind."

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen benötigen in der Ukraine mehr als 12 Millionen Menschen dringend humanitäre Hilfe, darunter Nahrung, medizinische Versorgung und Unterkünfte. Vor Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar lebten in dem Land 44 Millionen Menschen.

Ukraine: Waffenruhe in Mariupol gebrochen

Ukrainische Kämpfer haben russischen Truppen zudem einen Bruch der vereinbarten Waffenruhe zur Evakuierung von Zivilisten aus dem Stahlwerk Azovstal in der Hafenstadt Mariupol vorgeworfen. "Wieder einmal haben die Russen das Waffenstillstandsversprechen gebrochen und die Evakuierung von Zivilisten, die sich weiterhin in Kellern des Werks verstecken, nicht erlaubt", sagte der Vizekommandeur des ukrainischen Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar, am Donnerstag in einer auf Telegram veröffentlichten Videobotschaft.

Zuvor bekräftigte der Kreml in Moskau, dass Fluchtkorridore für die eingeschlossenen Menschen in der südukrainischen Großstadt geöffnet seien. Russlands Militär hatte am Mittwoch angekündigt, bis einschließlich Samstag mehrere Stunden täglich jegliche Kampfhandlungen einzustellen. Unklar blieb zunächst, ob Zivilisten am Donnerstag die Flucht gelang oder nicht.

Rund 200 Zivilisten sollen weiter in den Bunkeranlagen des Werks ausharren, wo sich auch die verbliebenen ukrainischen Kämpfer verschanzt haben. Am vergangenen Wochenende waren mehr als 150 Menschen aus Azovstal gerettet worden. Weitere Versuche von Evakuierungen aus der Stadt am Asowschen Meer, die weitgehend von russischen Truppen eingenommen ist, scheiterten aber.

Update vom 05.05.2022, 12 Uhr: Bombardement von Stahlwerk in Mariupol - letzte Verteidiger hoffnungslos

Kaum eine andere Stadt steht so sinnbildlich für den Krieg in der Ukraine, wie Mariupol. Und kein anderer Ort hat mittlerweile solch einen Symbolcharakter, wie das Asow-Stahlwerk, wo sich die letzten Verteidiger der ukrainischen Küstenstadt und zahlreiche Zivilisten seit Wochen verschanzen. Nun scheint sich der Kampf jedoch dem Ende zuzuneigen - auch die ukrainischen Soldaten haben scheinbar alle Hoffnung verloren.

Wie Bild berichtet, hätten die Soldaten in dem Werk jede Hoffnung auf Rettung aufgeben. Man gehe davon aus, dass Russland die Stadt bis zum 9. Mai unbedingt einnehmen wolle, um die besiegten Soldaten "in Käfigen auf der Parade zu zeigen". Tatsächlich könnte ein Sieg in Mariupol für Putin sehr wichtig sein. Für den 9. Mai, dem Tag des Sieges gegen Nazi-Deutschland, braucht der Kriegsherr unbedingt einen Sieg, den er medial ausschlachten kann. Hier könnte die strategisch wichtige Hafenstadt eine große Rolle spielen.

Laut Focus Online hätten die Verteidiger im Stahlwerk zwar noch Nachschub, um eine Woche durchhalten. Doch man glaube nicht, dass man so lange überleben würde: "Vergesst uns, wir werden hier nicht rauskommen", soll ein Soldat gesagt haben.

Zur aktuellen Lage im Asow-Stahlwerk gibt es derweil unterschiedliche Meldungen: Einerseits berichtet das ukrainische Militär von schweren Bombardements aus der Luft. Andererseits gab das russische Präsidialamt laut Zeit bekannt, dass Fluchtkorridore für Zivilisten eingerichtet worden seien und Stürmung des Werkes kein Thema sei.

Update vom 05.05.2022, 6.30 Uhr: Russland übt Atomangriff - Raketen können bis zu 500 Kilometer weit schießen

In der Exklave Kaliningrad an der Ostsee übte die russische Armee Angriffe mit dem atomwaffenfähigen Raketensystem Iskander-M. Etwa 100 Soldaten rückten mit 20 Fahrzeugen aus, wie das Militär am Mittwoch mitteilte.

Dann seien einzelne oder massenhafte Starts simuliert worden, um gegnerische Raketensysteme, Flugplätze, Bunker oder Truppen zu treffen. Iskander-M kann mit Marschflugkörpern oder Raketen bis zu 500 Kilometer weit schießen.

Von Kaliningrad aus liegen damit Warschau, Berlin und andere Hauptstädte in Reichweite.

Update vom 04.05.2022, 12 Uhr: Russland soll tonnenweise Getreide an sich genommen haben

Russland hat aus den besetzten Gebieten der Ukraine nach Kiewer Angaben 400.000 Tonnen Getreide abtransportieren lassen. Das sei etwa ein Drittel der Getreidevorräte in den Regionen Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk, sagte Vizeagrarminister Taras Wyssozkyj im ukrainischen Fernsehen.

Vor dem Krieg hätten dort etwa 1,3 Millionen Tonnen Getreide gelagert zur täglichen Versorgung, aber auch zur Aussaat. "Da gab es keine strategischen Reserven", sagte Wyssozkyj nach Angaben aus der Nacht zum Mittwoch. Werde der Getreidebestand weiter reduziert, drohe in diesen Gebieten eine Hungersnot.

Der zwangsweise Abtransport von Getreide ist zwischen Ukrainern und Russen historisch ein schmerzhaftes Thema. Als der Sowjetdiktator Josef Stalin die Bauern in die Kolchosen zwang und Getreide mit Gewalt beschlagnahmen ließ, verhungerten 1932/33 in der Ukraine etwa vier Millionen Menschen. Tote gab es auch im Süden Russlands und in Kasachstan. Die Ukraine betrachtet die künstlich erzeugte Hungersnot, den sogenannten Holodomor, als von Moskau befohlenen Völkermord.

Update vom 04.05.2022, 7.15 Uhr: Merz spricht mit Präsident Selenskyj

CDU-Chef Friedrich Merz ist beim ersten Besuch eines deutschen Spitzenpolitikers in Kiew seit Kriegsbeginn überraschend vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj empfangen worden. Der Oppositionsführer im Bundestag sicherte dem von Russland attackierten Land am Dienstag (3. Mai) während seines kurzen Aufenthalts in der ukrainischen Hauptstadt die volle Solidarität Deutschlands zu: "Deutschland steht an der Seite der Ukraine und ihrer mutigen Bevölkerung", sagte Merz. Bundeskanzler Olaf Scholz empfahl er, ebenfalls nach Kiew zu reisen. "Diese Gespräche können Sie nicht am Telefon machen, die können Sie auch nicht mit Videokonferenzen machen, sie müssen diese Gespräche persönlich führen."

Merz und Selenskyj sprachen nach Angaben eines CDU-Sprechers etwa eine Stunde miteinander, ein Foto des Treffens zeigte einen Handschlag mit dem Staatschef im olivgrünen T-Shirt. Das Treffen des Präsidenten mit dem deutschen Oppositionsführer war ursprünglich nicht vorgesehen und ist protokollarisch äußerst ungewöhnlich. Es kann auch als Signal in Richtung Bundesregierung verstanden werden. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die bald ebenfalls nach Kiew reisen will, war bei ihrem letzten Besuch in der Stadt kurz vor dem Krieg nicht von Selenskyj empfangen worden. Schon damals war die ukrainische Regierung verärgert über die Russland-Politik der Bundesregierung.

Merz als Regierungsberater: Gespräch mit Scholz geplant

Im ZDF sagte Merz am Abend, dass er den Bundeskanzler über seine Gespräche in Kiew informieren werde. "Ich kann durchaus einiges sagen, auch zu den zukünftigen Beziehungen mit der Ukraine, zu dem, was wir tun können." Neben den Waffenlieferungen müsse es unter anderem auch um den Wiederaufbau und die Perspektive für einen EU-Beitritt der Ukraine gehen.

Merz erlebte, dass der Krieg auch in der ukrainischen Hauptstadt weiterhin präsent ist. Am Nachmittag gab es den ersten Luftalarm seit dreieinhalb Tagen. Der CDU-Chef war am Vormittag mit dem Zug in Kiew eingetroffen. "Eine Nacht im Schlafwagen auf dem Weg nach Kiew", sagt er in einem per Twitter verbreiteten 17-Sekunden-Video.

Merz traf in Kiew unter anderen auch Regierungschef Denys Shmyhal und den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko. Als Oppositionspolitiker konnte er der Regierung in Kiew aber nicht mitbringen, was sie am vehementsten von Deutschland fordert: schwere Waffen.

Botschafter Melnyk sagte zeitgleich mit der Merz-Reise: "Worauf sich die Ukraine viel mehr als auf alle symbolischen Besuche freuen würde, ist, dass die Ampel-Regierung den Antrag des Bundestages über die Lieferung von schweren Waffen zügig umsetzen wird und die bisherigen Zusagen erfüllt."

Besuch im schwer getroffenen Vorort Irpin

Am Vortag hatte Merz erklärt, er fahre auf Einladung des ukrainischen Parlaments. Er wolle sich mit Vertretern von Parlament und Regierung treffen und sich selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen.

Dazu besucht Merz am Dienstag zunächst Irpin im Großraum Kiew. Die Stadt war in der ersten Phase des Krieges heftig umkämpft gewesen, von dort wurden ähnliche Gräueltaten russischer Soldaten wie in Butscha gemeldet. Merz lässt sich schildern, "was hier passiert ist, welche Opfer hier zu beklagen sind, aber auch welche großartige Leistung der ukrainischen Armee und gerade dieser Einheit hier vollbracht worden ist", wie er in einem kurzen Statement sagt. "Ich kann nur sagen: jeden Respekt, große Anerkennung."

"Ich denke, wir sind in Deutschland auch weiter verpflichtet, diesem Land weiter zu helfen und gerade einer solchen Stadt wie Irpin auch beim Wiederaufbau zu helfen", sagt Merz zwischen zerschossenen Häusern.

Update vom 03.05.2022, 17.45 Uhr: Russische Soldaten stürmen Stahlwerk in Mariupol

In der heftig umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol haben russische Truppen Medienberichten zufolge mit der Erstürmung des belagerten Stahlwerks Azovstal begonnen. "Die ganze Nacht haben sie uns aus der Luft bombardiert (...) und jetzt wird Azovstal gestürmt", zitierte etwa die Zeitung "Ukrajinska Prawda" am Dienstag den Vizekommandeur des ukrainischen Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar. Bei den jüngsten russischen Angriffen seien auch zwei Zivilisten getötet worden, sagte Palamar demnach.

Von russischer Seite gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldete jedoch unter Berufung auf einen Sprecher des Verteidigungsministeriums, auf dem Werksgelände verschanzte Asow-Kämpfer hätten eine Feuerpause genutzt, um an ihre Schießpositionen zurückzukehren. Diese würden nun mit Artillerie und aus der Luft attackiert.

Auf dem Werksgelände sollen neben ukrainischen Kämpfern auch noch rund 200 Zivilisten festsitzen. Am Wochenende waren zwar mit internationaler Hilfe mehr als 120 Menschen gerettet worden. Eine weitere geplante Evakuierungsaktion am Montag scheiterte jedoch. Etwa 100 Menschen, die aus dem Werk gerettet werden konnten, haben inzwischen die Stadt Saporischschja erreicht, berichtet das Internationale Komitee des Roten Kreuzes am Dienstag. "Dank der Operation konnten 101 Frauen, Männer, Kinder und ältere Menschen endlich die Bunker unter dem Asowstal-Stahlwerk verlassen und nach zwei Monaten das Tageslicht erblicken", sagt Osnat Lubrani, humanitärer Koordinator der Vereinten Nationen für die Ukraine. Auch Verwundete befanden sich unter den Evakuierten.

Mariupol war kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieg am 24. Februar belagert und in den vergangenen Tagen weitgehend von russischen Truppen eingenommen worden.

Update vom 03.05.2022, 8 Uhr: Russisches Flugzeug alarmiert deutsche Luftwaffe

Ein über der Ostsee anfliegendes russisches Aufklärungsflugzeug hat die deutsche Luftwaffe alarmiert. Als Reaktion stiegen bereits am Samstag zwei Eurofighter vom Fliegerhorst Laage in Mecklenburg-Vorpommern zu einem Alarmstart auf, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die russische Maschine sei im internationalen Luftraum vor der Insel Rügen identifiziert worden. Die Alarmrotte aus den zwei deutschen Maschinen begleitete das russische Flugzeug im internationalen Luftraum weg von Deutschland.

Dänemark hatte bereits den russischen Botschafter zu einem Gespräch ins Außenministerium einbestellt. Außenminister Jeppe Kofod begründete dies am Sonntag damit, dass ein russisches Militärflugzeug in den dänischen Luftraum eingedrungen sei. Nach schwedischen Angaben verletzte östlich der dänischen Ostsee-Insel Bornholm eine russische Propellermaschine vom Typ AN-30 auch den schwedischen Luftraum. Bereits Anfang März waren vier russische Kampfflugzeuge in den Luftraum über Schweden eingedrungen.