Im unterfränkischen Würzburg wurde eine 17-Jährige am Freitagmittag (27. September 2019) in einem Linienbus sexuell belästigt. Informationen der örtlichen Polizei zufolge, fuhr das Mädchen gegen 13.45 Uhr mit der Linie 5 in Würzburg. Sie stand inmitten des gut gefüllten Busses. Plötzlich fasste ihr ein unbekannter Mann in den Schritt. Sie spürte, wie der Mann seine Hand an ihrem Intimbereich rieb.

Würzburg: Polizei sucht nach Mann aus Linienbus

Als sie ihn darauf ansprach, sagte er nur, dass er sie nicht verstehen könne und stieg aus. Die Polizei sucht nun nach dem Mann. Die Behörden haben dazu eine Personenbeschreibung veröffentlicht:

circa 22 Jahre alt

etwa 180 cm groß

kräftige Statur

dunkelhäutig

dunkle, kurze, glatte Haare

Drei-Tage-Bart

trug eine graue Übergangsjacke

