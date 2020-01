Vermissten-Suche in Nürnberg-Langwasser nimmt erfolgreiches Ende: Am Montagnachmittag (13. Januar 2020) wurde eine Frau vermisst gemeldet, berichtet die Polizei inFranken.de. Sie war orientierungslos und brauchte Hilfe, sofort lief eine Vermissen-Suche an.

Polizeihubschrauber und Hunde suchen Vermisste in Nürnberg

Mit einem Großaufgebot suchten die Einsatzkräfte im Stadtteil Langwasser nach der Frau. Ein Polizeihubschrauber kreiste am Himmel und Suchhunde wurden eingesetzt.