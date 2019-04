Supermodel Adriana Lima flaniert durch Nürnberg - die Stadt beschreibt sie in einem Wort

Die Nürnberger Instagram-Follower von Adriana Lima sind aus dem Häuschen. Denn das Supermodel postete am Mittwochmittag, 8.04.2019, zwei Videos aus der Nürnberger Altstadt.

Die Klagen eines international erfolgreichen Models

In ihrer Instagram-Story beklagt das Model ihren Jetlag, dabei trägt sie bereits ein T-Shirt von Puma und erzählt ihren Fans, dass sie in Deutschland ist.

Brasilianisches Supermodel trifft auf fränkische Tradition

Am Montag filmte das Model ihren Spaziergang durch den Handwerkerhof in Nürnberg. Sie scheint sich in Nürnberg wohlzufühlen, denn sie schwärmt von der Stadt und bezeichnet sie als "so nice". Anschließend trank sie einen Kaffee und schlenderte dann noch in der Fußgängerzone über den Wochenmarkt.

Gibt es Neuigkeiten von der Kooperation mit Puma und Adriana Lima?

In der letzten Frequenz sieht man die Puma-Hauptzentrale in Herzogenaurach aus dem Auto heraus gefilmt. Anscheinend hat das Model einen Termin mit ihren Sportpartnern aus Franken. Bei Puma ist sie die Botschafterin für die Damen-Sportbekleidung.

Mit ihrer starken Präsenz in den sozialen Netzwerken spiele sie für Puma eine entscheidende Rolle bei der Vermarktung der Sportkleidung an die junge Generation, so Puma-Chef Björn Gulden.

Adrianas Instagram-Story ist noch bis Dienstag (9.04.2019), 12 Uhr, online zu sehen.