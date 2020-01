Verkehrsbehinderungen wegen Bauernprotest in Nürnberg: Am Freitag (17. Januar 2020) findet auf dem Volksfestplatz von etwa 13 bis 16 Uhr eine Versammlung unter dem Titel "Wir ackern für Bayern" statt. Zur Demo sollen laut Polizei voraussichtlich etwa 10.000 Landwirte mit 5000 Traktoren anreisen. Auf zahlreichen Straßen Frankens herrscht daher am Freitag vermutlich Verkehrschaos.

Lesen Sie auch: Bad Staffelstein Bauernprotest in Bad Staffelstein: 500 Traktoren rollen zu Kloster Banz Diese Anfahrtstrecken werden von den Landwirten genutzt Die Anfahrt der Landwirte mit ihren Traktoren erfolgt ab 9.30 Uhr unter Begleitung der Polizei. Die Anreise soll sternförmig von sechs Orten rund um Nürnberg in Richtung Nürnberger Volksfestplatz stattfinden. Folgende sechs Routen werden von den Teilnehmern mit ihren Traktoren genutzt: Von Norden an Heroldsberg vorbei über die Äußere Bayreuther Straße und den Ring

Von Nordosten über Diepersdorf, Laufamholz, Mögeldorf

Von Nordwesten über Langenzenn, entlang der alten B8 und durch Fürth zum Nordwestring und von dort zum Volksfestplatz

Von Südwesten über Heilsbronn und die ehemalige B14, Stein, Südring

Von Süden über Roth, Penzendorf, Münchener Straße

Von Südosten über Pfeifferhütte, Lindelburg in Richtung Sperberslohe, Wendelstein, Zollhaus Die Polizei begleitet den Einsatz auf Twitter und veröffentlicht am Freitag ab circa 8 Uhr aktuelle Verkehrsmeldungen. Staus in Nürnberg: Autofahrer sollen Anfahrtstrecken meiden Die Polizei weist darauf hin, dass es auf diesen Routen zwischen circa 9.30 und 13 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird, da die Polizei Verkehrssperrungen durchführen muss. Auch nach Versammlungsende ist ab etwa 16 Uhr mit erheblichen Verkehrsstörungen zu rechnen. Insbesondere ortskundige Autofahrer werden deshalb gebeten, die Anfahrtstrecken sowie das Stadtgebiet Nürnberg, insbesondere im Bereich des Rings, zwischen 9.30 und 13 Uhr nach Möglichkeit zu meiden und die Weisungen der Polizei zu beachten. Polizei rechnet mit Behinderungen in zahlreichen fränkischen Gemeinden Fernerhin teilt die Polizeiinspektion Bamberg-Land mit, dass in kleineren Gruppen ebenso landwirtschaftliche Fahrzeuge aus dem Gemeindebereich Viereth-Trunstadt nach Nürnberg aufbrechen werden. In den Morgenstunden ist demnach mit Verkehrsbehinderungen in folgenden Gemeinden und Gemeindeteilen zu rechnen: Viereth

Trosdorf

Tütschengereuth

Walsdorf

Stegaurach

Bamberg – Münchner Ring und Berliner Ring

Strullendorf

Hirschaid

Altendorf

Neuses

Forchheim

Effeltrich

Neunkirchen am Brand

Dormitz Die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch weist darauf hin, dass auf dem Weg zu den Sammelpunkten am Freitag zwischen 8 und 11 Uhr eine Kolonne von rund 500 Traktoren auch den Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim durchqueren wird. Die Kolonne wird eine Länge von mehreren Kilometern erreichen und kann nicht überholt werden. Auf folgenden Streckenabschnitten ist deshalb mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen: auf der B8 von der Landkreisgrenze bei Enzlar über Markt Bibart bis Neustadt/Aisch

im weiteren Verlauf auf den Bundesstraßen B8 und B470 im Ortsbereich Neustadt/Aisch bis zum Kreisverkehr bei Diespeck

auf der B8 von Diespeck bis zur Landkreisgrenze bei Bräuersdorf und von dort weiter bis Langenzenn Staatsstraße in Unterfranken vollgesperrt Wie die Polizei Unterfranken auf Twitter meldet, ist die Staatsstraße 2420 zwischen Rödelsee und Iphofen aufgrund der Traktorensternfahrt am Freitag von 5 bis 9 Uhr in beide Richtung vollgesperrt. Warum demonstrieren die Landwirte in Nürnberg? Organisiert wird die Protestkundgebung von der bundesweit aktiven Organisation "Land schafft Verbindung". Dabei handelt es sich um Landwirte, die nach eigener Aussage "das Schweigen und Zuhören satt" haben.Unter anderem setzten sie im Dezember in Franken mit einem "Schlepper-Flashmob" ein Zeichen. Bereits seit Ende letzten letzten Jahres demonstrieren Bauern aus ganz Deutschland gegen Deutschlands Agrarpolitik - auch in Franken: Mahnfeuer wurden entzündet, grüne Kreuze errichtet, nun wollen Landwirte aus der Region rund um Nürnberg durch eine Bauern-Demo ihrem Ärger Ausdruck verleihen. "Buhmann der Politik": Landwirte mit deutlicher Kritik Thema dieser Kundgebungen sind einerseits das Agrarpaket, das laut "Land schafft Verbindung" landwirtschaftliche Betriebe gefährde. Darin kritisieren Landwirte etwa die erneute Verschärfung der Düngeverordnung wegen erhöhter Nitratwerte im Grundwasser, ein Insektenschutzprogramm sowie ein freiwilliges Tierwohllabel, wie auf der Seite des Bayerischen Bauernverbandes zu lesen ist. Zudem habe man es satt, der "Buhmann der Politik und vieler NGOs" zu sein. Das "Bauernbashing" bringe viele Landwirte an ihre Grenzen und der Beruf verliere seine Attraktivität, so der Organisator "Land schafft Verbindung" weiter. Zum Video "Bauernproteste bei der CSU-Klausur"