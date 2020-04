Cranach-Campus: Baumgärtner nimmt eine Führungsrolle ein

Das Kommunalunternehmen für den Lucas-Cranach-Campus hat einen Vorstand: Jürgen Baumgärtner. Der CSU-Landtagsabgeordnete wird deshalb seiner eigenen Aussage nach auf sein bisheriges und künftiges Kreistagsmandat verzichten, um möglichen Überschneidungen von Interessen in den beiden Funktionen aus dem Weg zu gehen. Bernd Rebhan wird für ihn zur neuen Periode ins Gremium nachrücken. Landrat Klaus Löffler (CSU) bestätigte am Montagnachmittag, dass der Verwaltungsrat Baumgärtner in seiner neuen Funktion als Vorstand eingesetzt hat. Löffler wertete diesen Schritt als sehr guten Entschluss der Verantwortlichen. Baumgärtner stehe für eine Dynamik, die es gerade jetzt brauche, um den Lucas-Cranach-Campus an den Start zu bringen. Zudem sei Baumgärtners hervorragende Vernetzung ein nicht zu unterschätzendes Plus, um die Zielsetzungen zu erreichen.mrm