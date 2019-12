Martinsheim vor 24 Minuten

Feuer

Großeinsatz in Unterfranken: Drei Menschen bei Silobrand verletzt

In Unterfranken ereignete sich am Freitagabend ein Brand eines Beton-Silos einer Schreinerei. 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Feuer in den Griff zu bekommen. Drei Menschen wurden verletzt.