"Die Kaltfront zieht sich aktuell vom Saarland über Südhessen nach Thüringen und Berlin", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am frühen Montagmorgen. Dort gebe es schwere bis orkanartige Böen. Im Südosten Deutschlands "kommt noch alles", das Unwetter werde hier in der ersten Tageshälfte erwartet. Ob Sie als Arbeitnehmer auch im Orkan zur Arbeit kommen müssen, erklärt hier ein Experte.

Aktuell (Stand 7 Uhr) liegen aus Franken noch keine Einsatzberichte über größere Sturmschäden vor. Der Höhepunkt des Sturms steht allerdings auch noch bevor und es wird wahrscheinlich noch einige Stunden dauern, bis Einsatzkräfte Meldungen über Schäden machen können. Auf der A70 zwischen Scheßlitz und Bamberg ist in den frühen Morgenstunden ein Lkw von einer Sturmböe erfasst worden, der Anhänger verkeilte sich. Ein Lastwagenanhänger ist am frühen Montagmorgen auf der A70 in Schieflage geraten. Sturm "Sabine" legt vielerorts den Verkehr lahm. Foto: News5/Merzbach Ein Lastwagenanhänger ist am frühen Montagmorgen auf der A70 in Schieflage geraten. Sturm "Sabine" legt vielerorts den Verkehr lahm. Foto: News5/Merzbach In Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) ist ein geparkter Anhänger von den Sturmböen bewegt worden und hat zwei Autos beschädigt. Angaben zur Schadenshöhe können noch keine gemacht werden, verletzt wurde niemand. Spaziergänger schwebt in Lebensgefahr - Orkan "Sabine" entwurzelt Baum Zwei Menschen in Saarbrücken wurden am späten Sonntagabend durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt, einer schwebt in Lebensgefahr. Die Fußgänger waren am späten Sonntagabend auf einem Parkplatz des Klinikums Saarbrücken unterwegs. In Paderborn wurde ein 16-Jähriger durch einen herabstürzenden Ast schwer verletzt. Er kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. In Mülheim an der Ruhr hatten zwei Insassen eines Autos riesiges Glück: Ein 25 Meter hoher Baum erwischte ihren fahrenden Wagen im hinteren Bereich. Das Auto geriet ins Schleudern und landete im Straßengraben. Die beiden konnten sich selbst befreien. Nur leicht verletzt kamen sie in ein Krankenhaus. "Wäre das Fahrzeug nur eine Sekunde eher an der Stelle gewesen, hätte es wesentlich schlimmer ausgehen können", berichtete die Feuerwehr Mülheim am frühen Montagmorgen. Sturmtief drückt Kranausleger in Dom Sturmschaden am Dom in Frankfurt am Main: Orkan "Sabine" knickte den Ausleger eines Baukrans um und drückte ihn zum Teil durch das Dach der Kirche. Wie hoch der Schaden ist, konnte in der Nacht noch nicht gesagt werden, verletzt wurde niemand. Eine Fachfirma solle den Kran am Montag zurückbauen und den Ausleger entfernen, hieß es.