Franken: Frau verrichtet Notdurft vor Lokaltür - dann greift sie die Polizei mit Duftspray an

Am Samstag, gegen 22.35 Uhr, belästigte eine alkoholisierte 45-jährige Frau in einem Lokal in der Oberhäuser Straße in Ansbach andere Gäste, wie die Polizei Ansbach in ihrer Morgenmeldung am Sonntag schreibt. Nachdem die Dame durch den Wirt des Lokals verwiesen wurde, schüttete sie ihr Bier über ein Akkordeon eines Musikers, welches hierdurch beschädigt wurde.

Vor die Lokaltür gemacht

Anschließend ging sie vor die Tür des Lokals und verrichtete dort ihre Notdurft. Nachdem Gäste dies mitbekamen, wurde der Frau vom Wirt gestattet, dass sie die Toiletten des Lokals nochmals aufsuchen darf. Hier sperrte sich die Alkoholisierte dann ein und wollte die Toilette nicht mehr verlassen. Auch die Anweisungen einer hinzugerufenen Polizeistreife interessierten die Frau nicht.

Als die Polizei letztendlich die Tür von außen aufschloss und diese öffnete, sprühte die Frau einem Beamten mit einem Raumspray mehrmals ins Gesicht. Die Angreiferin konnte überwältigt werden. Der Polizeibeamte erlitt lediglich leichte Augenreizungen. Ein Alkoholtest bei der Dame ergab einen Wert von 0,81 Promille. Ermittlungen wegen Körperverletzung, tätlichem Angriff auf Polizeibeamte sowie Sachbeschädigung wurden eingeleitet.