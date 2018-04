Kreis Coburg: Schwerer Unfall am Bahnübergang - Motorrad und Zug kollidieren

Am Freitagnachmittag hat sich am Bahnübergang in der Coburger Straße in Rödental im Landkreis Coburg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach erster Meldung der Polizei kollidierte gegen 13.50 Uhr am Bahnübergang ein Motorradfahrer mit einem Zug.Es kommt am Bahnübergang im Ortsteil Oeslau aktuell zu Verkehrsbehinderungen - auch der Zugverkehr ist durch den Zusammenstoß beeinträchtigt.Auf der Bahnstrecke zwischen Coburg und Sonneberg kommt es im Moment zu Zugausfällen und Verspätungen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.Nähere Informationen folgen in Kürze - dieser Artikel wird aktualisiert.