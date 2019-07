Brose Bamberg verpflichtet Kameron Taylor

Der Basketball-Bundesligist Brose Bamberg treibt seine Personalplanung für die kommende Spielzeit voran und hat nach Paris Lee einen zweiten neuen Spieler verpflichtet. Der 24-jährige US-Amerikaner Kameron Taylor kommt vom ungarischen Erstligisten Pecs VSK-Veolia und hat bei den Oberfranken einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Der 1,98 Meter große Flügelspieler ist in Deutschland kein Unbekannter. Er spielte nach seiner Collegezeit für die Dragons Rhöndorf in der 2. Liga ProB, für das Team Urspring Ehingen in der ProA und für den Bundesligisten s.Oliver Würzburg. "Kameron Taylor ist ein Combo-Guard, der sehr vielseitig und flexibel einsetzbar ist. Er besitzt eine starke Dominanz in der Verteidigung. Nach seinen bisherigen Leistungen ist er nun bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere. Er ist ein Spieler, der aggressiven, tempo-orientierten Basketball liebt. Daher passt er hervorragend in unser System", sagt Brose-Sportdirektor Leo de Rycke.

Taylor freut sich auf die neue Herausforderung und meint: "Meine Persönlichkeit lässt nichts anderes zu, als immer das Beste zu geben, in jedem Spiel das Maximum aus mir und dem Team herauszuholen und am Ende der Saison ganz oben zu stehen. Ich will der Typ von Spieler sein, der in jeder Situation eingesetzt werden und das Spiel durch seinen Einsatz offensiv und defensiv positiv beeinflussen kann." Taylor stand bei Pecs VSK-Veolia durchschnittlich über 33 Minuten pro Spiel auf dem Feld. Dabei erzielte er im Schnitt 19,2 Punkte, griff 8,1 Rebounds und verteilte 3,9 Assists. Seinen Karrierebestwert hatte Taylor allerdings in Deutschland. Am 4. November 2017 erzielte er beim 95:72-Erfolg der Dragons Rhöndorf gegen Schwelm 37 Punkte. Viermal wurde er in der Saison 2017/18 in der ProB als "Spieler" des Monats ausgezeichnet.

25 Punkte gegen die Baunacher

Ein Jahr zuvor war er mit Ehingen in Bamberg vorstellig geworden. Gegen die Baunach Young Pikes gelangen ihm 25 Zähler. In der Bundesliga bestritt Taylor als Nachverpflichtung von s.Oliver Würzburg in der Saison 2017/18 acht Partien. Dabei erzielte der 24-Jährige durchschnittlich 8,5 Punkte, holte drei Rebounds und gab zwei Assists.red