Bamberger "Mega-Groko" deutet sich an

Die erste Sitzung des neuen Bamberger Stadtrates findet am Mittwoch (6. Mai) um 16 Uhr statt. Im Vorfeld bahnt sich ein mächtiges Bündnis an: So haben sich nach FT-Informationen die Vertreter der drei stärksten Parteien Grünes Bamberg (12 Sitze), CSU (10) und SPD (7) in intensiven Gesprächen auf ein umfangreiches gemeinsames Inhaltspapier geeinigt. Die Fraktionen müssen dem allerdings noch jeweils intern zustimmen.

Sollten sie zusammenarbeiten, käme die neue Koalition auf bis zu 32 von 44 Sitzen - da die Grünen bereits eine Fraktion mit Volt und ÖDP sowie die CSU eine mit Ursula Redler von der Bamberger Allianz angekündigt hatten. Unter anderem habe man sich über einen Kompromiss zur Muna, die Verkehrswende und eine Neuverschuldung zur Bewältigung der Corona-Krise geeinigt, heißt es von Verhandlungsführern. Spannend bleibt, wer Zweiter und Dritter Bürgermeister wird. Die Wahlen finden in der Sitzung am 6. Mai statt. makl