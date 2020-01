Heike Ebert hat Leukämie. Diese Diagnose schockte die 49-jährige Unterfränkin Anfang November 2019. Seitdem liegt sie im Krankenhaus. Die Lage ist akut, der Blutkrebs kann nur durch eine Stammzellenspende aufgehalten werden. Nun wurde ein geeigneter Spender gefunden.

Update am 10.01.2020: Spender für Heike gefunden

Über 500 Menschen haben sich an der Typisierungsaktion Ende des vergangenen Jahres beteiligt. Nun wurde ein geeigneter Spender für die 49-jährige Unterfränkin gefunden. Der genetische Zwilling wurde allerdings nicht bei der DKMS-Aktion in Haibach, sondern in einer Datenbank entdeckt. Das berichtet der Bayerische Rundfunk.

"Ich bin wirklich sehr erleichtert. Wenn die Tests in den nächsten Tagen alle gut laufen, kann die Transplantation Ende Januar in der Uniklinik Frankfurt stattfinden", sagte sie dem BR. Die 49-Jährige muss sich zuvor allerdings noch einer Chemotherapie unterziehen.

Erstmeldung am 11.12.2019: DKMS mit Typisierungsaktion für Heike