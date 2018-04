Kronacher Masterstudiengang ZukunftsDesign ausgezeichnet

Bayerns Wissenschaftsministerin Marion Kiechle zeichnete die Lehrenden des Masterstudiengangs ZukunftsDesign mit dem "Preis für herausragende Lehre" aus. Sie stellte fest: "Ihr besonderes Engagement für die Lehre verdient große Anerkennung." Der Studiengang ist in Kronach auf dem Firmengelände der Loewe Technologies beheimatet. Dass das Lehrkonzept des Masterstudiengangs ZukunftsDesign den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Lernforschung entspricht, hat die Hochschule Coburg jetzt durch einen Preis bestätigt bekommen. Eine Jury aus Fachleuten und Studierenden sprach dem Studiengang den bayerischen "Preis für herausragende Lehre 2018" in der Kategorie "Lehrprojekte" zu. Die neue bayerische Wissenschaftsministerin Marion Kiechle überreichte den mit 5000 Euro dotierten Preis bei einer Feierstunde in Ingolstadt an die Lehrenden. Dies sind Prof. Dr .Michael Lichtlein, Prof. Dr. Josef Löffl, Prof. Dr. Xun Luo, Prof. Dr. Milena Valeva sowie Prof. Dr. Christian Zagel.

"Das ist ein Studiengang, bei dem ich selbst Lust bekomme, mich einzuschreiben", bemerkte die Wissenschaftsministerin in ihrer Festrede. Besonders begeistert zeigte sich die Jury von der gelebten Fächervielfalt, den vielfältigen studentischen Projekten mit der Begleitung durch Coaches und der Tatsache, dass der Studiengang berufsbegleitend ist. Außerdem wurde die Rolle des Masterstudiengangs ZukunftsDesign für die Regionalförderung in Oberfranken hervorgehoben.

"Wir sind als Innovationszentrum Region Kronach" und als IHK-Gremium sehr stolz auf diese Auszeichnung, zumal der Studiengang Zukunftsdesign ja wesentlicher Bestandteil unseres

damaligen dreistufigen Entwicklungskonzeptes war und ist", leiß IHK-Vizepräsident Hans Rebhan verlauten. Sowohl IHK als auch IZK gratulierten den Verantwortlichen der Hochschule Coburg. " Die Auszeichnung des Studiengangs ist eine überregionale Anerkennung für etwas, was in der Region gewürdigt werden muss", erklärte er. Erst vor zwei Jahren sei man gestartet und schon jetzt erfahre man eine der höchsten Auszeichnungen Bayerns in diesem Bereich. Höchst erfreulich sei laut Rebhan auch der bundesweite Zulauf an Studierenden, den der Lernort Kronach als Heimat des Masterstudiengangs ZukunftsDesign erfährt. red