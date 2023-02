ANZEIGE vor 20 Minuten

Hausbau

Musterhauspark Würzburg: Fertighäuser von sieben beliebten Anbietern besichtigen

Gut geplant ist halb gebaut – den Anfang machen die meisten "Häuslebauer", die sich den Traum vom Eigenheim erfüllen möchten, in einem Musterhauspark. In der Hausausstellung der FertighausWelt Estenfeld (bei Würzburg) kannst du Fertighäuser zahlreicher Anbieter besichtigen, darunter Bien-Zenker, OKAL & Co.