Manche lieben sie, manche fürchten sie: Gewitter. Gerade in den Sommermonaten kommt es in Deutschland häufig zu Donner und Blitzen. Gewitter sind nicht ungefährlich, aber wie wahrscheinlich ist es eigentlich, vom Blitz getroffen zu werden?

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist der Juli der gewitterreichste Monat in Deutschland. Im Durchschnitt sterben etwa drei bis vier Menschen in Deutschland pro Jahr durch einen Blitzschlag. Die Wahrscheinlichkeit als Fußgänger*in vom Blitz getroffen zu werden, schätzt der DWD allerdings als gering ein.

Im Lotto gewinnen oder vom Blitz getroffen werden: Was ist wahrscheinlicher?

Laut dem Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V. (VDE) liegt die Chance für sechs Richtige im deutschen Zahlenlotto 6 aus 49 bei eins zu 14 Millionen. Menschen, die jede Woche Lotto spielen, werden demnach mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu 270.000 in einem Jahr sechs Richtige tippen.

In Deutschland werden dem ZDF zufolge etwa 100 Menschen jährlich vom Blitz getroffen. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei einer Einwohnerzahl von etwa 80 Millionen demnach bei eins zu 800.000 im Jahr. Es ist also wahrscheinlicher in einem Jahr im Lotto zu gewinnen, als vom Blitz getroffen zu werden.

Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitzschlag zu sterben, liegt in Deutschland laut VDE bei etwa eins zu 20 Millionen. Der Unterschied zwischen Lotto spielen und einem Blitzschlag liege außerdem im persönlichen Verhalten. Denn wer Vorsichtsmaßnahmen bei Gewittern einhält, kann die Wahrscheinlichkeit eines Direktschlags reduzieren. Beim Lotto dagegen sind die Chancen für alle gleich. Wie du dich bei Gewittern richtig verhältst, erfährst du hier.

Vom Blitz getroffen: So gefährlich ist das für deinen Körper

Aber was passiert, wenn man trotz der geringen Wahrscheinlichkeit vom Blitz getroffen wird? Dabei sind laut ZDF drei verschiedene Art von Blitzen zu unterscheiden:

Direkter Einschlag : Der direkte Blitzschlag ist am gefährlichsten. Dabei fließen 100 Prozent des Blitzstroms durch den Körper. Das ist lebensgefährlich und führt in den meisten Fällen zum Tod.

: Der direkte Blitzschlag ist am gefährlichsten. Dabei fließen 100 Prozent des Blitzstroms durch den Körper. Das ist lebensgefährlich und führt in den meisten Fällen zum Tod. Überschlag : Mit dem Überschlag ist gemeint, dass ein Blitz von einem anderen Objekt, wie beispielsweise einem Baum, auf den Mensch überspringt. Dabei kann man nur einen Teil des Blitzes, aber auch mehr abbekommen, weshalb auch Überschläge lebensgefährlich sein können.

: Mit dem Überschlag ist gemeint, dass ein Blitz von einem anderen Objekt, wie beispielsweise einem Baum, auf den Mensch überspringt. Dabei kann man nur einen Teil des Blitzes, aber auch mehr abbekommen, weshalb auch Überschläge lebensgefährlich sein können. Schritt-Spannung: Die Schritt-Spannung ist eine häufige Gefahr. Bei einem Blitzschlag breitet sich der Strom von der Einschlagstelle großflächig in alle Richtungen aus. Steht ein Mensch auf der Erde, dann fließt der Blitzstrom durch ein Bein in den Körper und durch das andere wieder hinaus. Berührt man dabei aber noch einen anderen Menschen, kann der Strom auch über den Arm durchs Herz gehen.

Vorschaubild: © Patrick Pleul/dpa