Pizza-Atlas 2020 - so bestellen wir Deutschen unsere Pizza: "44 von 100 Menschen haben 2020 mindestens einmal Pizza bestellt" - zu diesem Ergebnis kommt die Lieferkette Domino´s in einer anonymisierten Auswertung ihrer Bestelldaten. Am häufigsten werden zwei absolute Klassiker in Auftrag gegeben.

Während der Corona-Pandemie mussten Pizzerien und Restaurants immer wieder über längere Zeiträume schließen. Das betraf auch Top-Pizzerien in und um Nürnberg. Um nicht auf die Lieblingspizza verzichten zu müssen, rückten verstärkt Lieferdienste und Online-Bestellungen in den Vordergrund.

Sonntag ist Pizza-Tag - Männer bestellen öfter als Frauen

Besonders gern wird zum Beginn des Wochenendes bestellt: Am Freitag erfolgen 16,2 Prozent der Bestellungen. Noch beliebter ist nur der Sonntag. Auch an wichtigen sportlichen Ereignissen steigt der Appetit spürbar: Als in der Bundesliga im Mai nach drei Monaten coronabedingter Pause wieder der Ball rollte, gab es an diesem Tag 13 Prozent mehr Bestellungen. Beim Super Bowl des American Football im Februar wurden elf Prozent mehr Pizzabestellungen in Auftrag gegeben.

Am häufigsten wird dabei weiterhin zu zwei Klassikern gegriffen: auf Rang zwei befindet sich die beliebte Pizza Margherita, den Spitzenplatz belegt die Pizza Salami. "8,6 Prozent entfallen auf den Klassiker", schreibt die Restaurantkette. Geht es um die Pizza-Beläge, liefern sich Mozzarella und Sauce-Hollandaise ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Interessante Unterschiede gibt es auch bei den Uhrzeiten der Bestellung - zu später Stunde bestellen deutlich mehr Männer als Frauen: 69 Prozent der Bestellungen um 23 Uhr stammen von Männern. Frauen bestellen tendenziell am liebsten zum Abendessen um 18 Uhr. "Generell werden die meisten Bestellungen bei Domino´s mit 57 Prozent von Männern durchgeführt.

Online-Bestellungen sind im Trend

Die Bestellungen werden dabei größtenteils online aufgegeben - 85 Prozent erfolgen auf diesem Wege. Telefonisch oder vor Ort wird hingegen kaum noch bestellt.

"Der Dominos Pizza-Atlas gibt auf der Basis einer detaillierten Analyse aufschlussreiche Einflüsse darin, wie die Deutschen ihre Pizza am liebsten essen", meint der Geschäftsführer Stoffel Thijs. Die Daten beruhen laut der Schnelllieferkette auf "einer anonymisierten Auswertung der [...] Bestelldaten, die im Zeitraum Dezember 2019 bis Juni 2020 erhoben wurden."

