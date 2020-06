Neuer Einkaufswagen bei Edeka: Keine Wartezeit mehr an der Kasse?

Edeka bringt einen smarten Einkaufswagen in viele deutsche Filialen. Die Neuheit soll Wartezeiten an der Supermarkt-Kasse reduzieren. Nachdem Edeka zum Jahresbeginn 2020 eine App zum Selbstscannen der Produkte eingeführt hat, folgt nun die nächste Maßnahme des Unternehmens mit zentralem Sitz in Hamburg.

Die Supermarkt-Kette geht in rund 30 Filialen mit dem "Easy Shopper" an den Start. Durch die Neuerung sollen den Verbrauchern und Kunden nervenaufreibende Warteschlangen an den Kasse vieler Edeka-Märkte erspart bleiben. "Easy Shopper" kommen insbesondere im Geschäftsgebiet Minden-Hannover zum Einsatz. Nach einer Testphase wird das Konzept möglicherweise auf deutlich mehr Filialen ausgeweitet.

Wie sich Kunden den neuen Edeka-Service vorstellen müssen, erklärt inFranken.de:

Bei dem "Easy Shopper" handelt es sich um einen digitalen Einkaufswagen, der mit einem Scanner und einem Display ausgestattet ist.





Mithilfe des Scanners können Verbraucher ihre Wunschprodukte bereits während des Einkaufs scannen und in die Einkaufstasche packen.

Anleitung: So funktioniert der Easy Shopper bei Edeka

Um den "Easy Shopper" bei Edeka nutzen zu können, muss die entsprechende App für iOS oder Android auf dem Smartphone installiert werden.





Im Supermarkt muss der in der Edeka-App gezeigte Code mit dem seitlich am "Easy Shopper"-Einkaufswagen angebrachten Scanner abgescannt werden: So loggen sich Kunden sozusagen ein.





Gewünschte Produkte müssen entsprechend gescannt und auf dem Display bestätigt werden. Anschließend kann die Ware, wie gewohnt, in den Einkaufswagen gelegt werden.





Wer Gemüse oder Obst kaufen möchte, muss die Produkte zunächst wiegen und ein Etikett darauf kleben. Danach können auch diese Produkte über die "Easy Shopper"-App gescannt werden.





Bezahlt werden kann entweder in bar oder mit EC-Karte: So oder so müssen Verbraucher an eine spezielle "Easy Shopper"-Kasse gehen. Dort angekommen, sparen sich Kunden das Auflegen der Ware auf das Kassenband und das anschließende Wiedereinpacken.



Allerdings kann auch mit der Edeka-App bezahlt werden - direkt am "Easy Shopper"-Einkaufswagen. Allerdings ist dafür notwendig, dass in der App die entsprechenden Bankdaten hinterlegt sind.

Diebstahl im Supermarkt: Edeka hat vorgesorgt

Edeka hat auch daran gedacht, Kriminellen beziehungsweise Betrügern eine Falle zu stellen: Im "Easy Shopper" ist eine Waage eingebaut, die die Produkte wiegt und mit der angegebenen Produktliste in der App abgleicht.

Zudem ist in den Einkaufswagen eine Kamera integriert, die etwaige Betrugsversuche dokumentiert.

tu