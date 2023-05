Die mobilen Bidets von HappyPo sind insbesondere von Vorteil, wenn man viel unterwegs ist

Natürlich gibt es auch ein Kids-Bidet

Diese Form der sanften Reinigung wird auch von Hebammen empfohlen

Warum HappyPo - also ein mobiles Bidet? Darauf gibt es mehr als eine Antwort, aber die aller simpelste ist schlicht und ergreifend: Wir verbrauchen jede Menge Klopapier, um genau zu sein fast 26 Kilogramm pro Person pro Jahr, erklären die Fabrikanten der Po-Dusche. Natürlich erscheint uns Toilettenpapier auf den ersten Blick als ein unverzichtbares Produkt, absolut notwendig, um unseren hygienischen Standard aufrechtzuerhalten. Vielleicht gibt es ja aber doch eine ressourcenschonendere Alternative?

Po-Dusche für unterwegs: So simpel ist HappyPo

Die Verwendung des tragbaren Bidets - wie der Fachbegriff für die mobile "Po-Dusche" lautet - ist nämlich eigentlich keine große Sache, jedenfalls nicht kompliziert. Die mobilen Bidets von HappyPo brauchen weder Batterien noch Anschlüsse. Sie werden einfach mit warmem Wasser aufgefüllt und nach dem großen Geschäft - oder wann immer ihr das Bedürfnis nach Intimreinigung verspürt - unter sich/an Ort und Stelle platziert. Dann müsst ihr nur noch auf das Bidet drücken und die sanfte Dusche beginnt. Und ihr habt mit Wasserkraft für hygienische Frische im Intimbereich gesorgt, ohne Toilettenpapier dafür zu brauchen.

Die Erfinder der Po-Dusche für das stille Örtchen haben HappyPo bereits 2017 in der beliebten VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" präsentiert. Oliver Elsoud und Frank Schmischke kamen auf die Idee der "Kleinen Dusche für das große Geschäft", weil sie die herkömmliche Reinigung des Gesäßes nach dem Stuhlgang mit Klopapier nicht hygienisch genug empfanden.

Damals schlug die fränkische Investorin Dagmar Wöhrl zu - und dürfte dies nicht bereut haben. Das Interesse an der Toilettenpapier-Alternative nahm so stark zu, dass sie und das Start-up die Idee inzwischen an ein größeres Unternehmen verkaufen konnten, wie Vox berichtet.

Warum das Bidet für Babys und Kinder sinnvoll sein kann

Tatsächlich ist die Form der Reinigung nicht nur ressourcenschonender, sondern oft auch hautfreundlicher. Mamas und Papas wissen, wie schnell die Haut von Babys und Kleinkindern auf das Abputzen mit den häufig verwendeten Feuchttüchern gereizt reagieren kann. Wenn dein Baby oder Kleinkind also ohnehin zu Windelausschlägen neigt oder einfach eine empfindliche Haut hat, dann stellt ein Kids-Bidet vielleicht eine ziemlich geniale Alternative dar. Oder auch dann, wenn die Umstellung von Windeln und Feuchttüchern auf normales Toilettenpapier bei deinem Kind nicht so gut klappt.

Auch größere Kinder finden das "Dusche-Drücken" vielleicht lustiger als das Abputzen mit Klopapier. Ein Kids-Bidet kann so gesehen sogar die Selbstständigkeit fördern, weil eigenständige Toilettenhygiene den Kleinen so auf einmal mehr Spaß macht.

Dass die Bidets auf Reisen und im Urlaub sowohl für Einzelpersonen als auch die ganze Familie von großem Nutzen sein können, wurde eingangs bereits erwähnt. Gerade, wer gerne abseits der Zivilisation reist - zum Beispiel bei einem Campingtrip - wird über diese einfache Möglichkeit, hygienisch frisch zu bleiben, erfreut zu sein. Nicht zu unterschätzen ist ja auch, dass Toilettenpapier immer auch ein zusätzliches Gewicht im Wanderrucksack darstellt. Und eine ökologische, gegenüber der Umwelt respektvolle Entsorgung einen wiederum vor neue Komplikationen und nötige zusätzliche Überlegungen und Vorbereitungen stellt.

Für alle Outdoorzeiten, aber nicht nur

Für ausgedehnte Zeiten in der "Wildnis" oder einfach "outdoor", ist das HappyPo-Bidet also mehr als nur etwas nützlich. Allerdings nicht nur: Hebammen empfehlen es nicht nur für unsere ganz Kleinen, sondern auch für die werdenden und frisch gebackenen Mütter. Die sanfte Warmwasserreinigung ist, wenn das Gewebe durch die Schwangerschaft ohnehin schon strapaziert ist oder es während der Geburt zu Verletzungen kam, die ihre Zeit brauchen, um zu heilen, die angenehmere Alternative zum handelsüblichen Klopapier. So schreibt etwa eine zufriedene Kundin: "Top Tipp für jede Schwangere und Neu-Mama!"

Auch andere medizinische Indikationen können für die Verwendung von HappyPo sprechen: So wird das Produkt auch von Ärzten empfohlen bei Hämorrhoiden, Fissuren oder chronischen Darmerkrankungen. Durch das warme Wasser kann bei täglicher Anwendung zumindest eine Linderung der Symptome eintreten.

Um die Vorteile also noch einmal zusammenzufassen: HappyPo steht für weniger Hautirritation, weniger Toilettenpapierverbrauch, einen optimalen Hygienestandard auch unterwegs, Outdoor oder beim Camping.

