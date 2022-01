"Post & DHL"-App mit neuer Funktion

Welche Briefe erwarten mich im Laufe des Tages? Mit einer neuen Funktion ihrer App bietet die Deutsche Post ihren Kund*innen künftig einen neuen Service.

Briefankündigung: So funktioniert das neue Feature

"Morgens schon wissen, was später im Briefkasten liegt: Das ist ab sofort auch für Nutzerinnen und Nutzer der Post & DHL App möglich" - schreibt die Deutsche Post in einer Pressemitteilung über die neue Servicefunktion, die schon jetzt online verfügbar ist. Wer den Service nutzen möchte, benötigt dafür mindestens Version 8.0 der "Post & DHL"-App. Diese steht kostenfrei in den App-Stores für Android- oder iOS-Geräte zum Download bereit.

Nach dem Herunterladen der App lässt sich die Servicefunktion in nur wenigen Schritten einfach aktivieren:

Öffne die App "Post & DHL"

die App "Post & DHL" Klicke dann auf den Reiter " Briefankündigung "

" Falls bereits vorhanden: mit dem DHL-Kundenkonto anmelden, ansonsten neues Kundenkonto registrieren

"Wenn sie dann die Briefankündigung aktivieren, erhalten sie in den Folgetagen ein physisches Bestätigungsschreiben der Deutschen Post an die hinterlegte Adresse, um die Anschrift zu validieren", erklärt die Post in ihrer Pressemitteilung. Ausgenommen davon sind alle Kunden, die sich in den vergangenen sechs Monaten schon registriert haben.

DHL verspricht: Datensicherheit bleibt gewährleistet

Ganz neu ist die Funktion allerdings nicht: Kunden mit einer WEB.de oder GMX-Mailadresse können den Service schon seit Sommer 2020 nutzen. Das Angebot kam sehr gut an, mehr als eine Million Personen machten davon Gebrauch.

Über die Datensicherheit müssen sich Nutzer*innen offenbar auch keine Sorgen machen: Der Prozess laufe "komplett automatisiert und unter Berücksichtigung höchster Datensicherheitsstandards ab", berichtet das Online-Magazin CHIP. Ein manueller Eingriff von Mitarbeitern sei daher nicht nötig.

Mit der aktualisierten App möchte die Post nach und nach eine "Plattform für Kunden der Deutschen Post und DHL" schaffen, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht.

Darin sollen alle Services rund um die Brief- und Paketzustellung, sowie zur postalischen Infrastruktur enthalten sein.