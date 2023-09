Bei Kindern ist der Anspruch an Produkte ein anderer als bei Erwachsenen. Dinge müssen einfacher nutzbar sein, mit weniger Kraft und weniger Erfahrung. Außerdem müssen sie ungefährlich und leicht sein. Diese Anforderungen gelten auch für Brotzeitdosen. Dazu kommt die Notwendigkeit eines ansprechenden Designs. Schließlich ist die Brotzeitdose ein täglicher Begleiter in Kindergarten und Schule und sollte deshalb gefallen. Doch wer nach dem passenden Produkt sucht, hat die Qual der Wahl. Welche Brotdosen sind also die besten?

Diese Kriterien solltest du bei Brotzeitdosen beachten

Der Zweck einer Brotzeitdose ist der Transport von Lebensmitteln. Deshalb sollte sie auslaufsicher sein, gerade im Kinderrucksack, in dem sie immer wieder geschüttelt wird. Die wirklich auslaufsicheren Lunchboxen sind meist als solche gekennzeichnet und verfügen häufig über einen Gummiring oder ein Silikonband am Rand.

Das Material spielt ebenfalls eine Rolle. Brotzeitdosen aus Kunststoff sollten unbedingt frei von BPA und Weichmachern sein, denn diese Stoffe können sich auf die Lebensmittel übertragen und so schädlich für die Gesundheit sein. Brotzeitdosen aus Glas sind nicht unbedingt für Kinder geeignet. Edelstahl hingegen ist praktisch, darf jedoch nicht zu schwer sein.

Eine Unterteilung durch Einsätze und Trennwände in der Dose ist sinnvoll, wenn verschiedene Lebensmittel mitgenommen werden. So kann die Tomate gut vom Keks getrennt werden. Zudem sollte beim Verschluss darauf geachtet werden, dass er für Kinderhände gut bedienbar ist. Für die Eltern ist es praktisch, wenn die Brotzeitdose spülmaschinengeeignet ist.

Stiftung Warentest: Diese Brotzeitdosen sind die besten

Konsument, der österreichische Partner der Stiftung Warentest, hat unterschiedliche Lunchboxen für Kinder auf Schadstoffe, Geschirrspüler-Beständigkeit, Stabilität, Belastung und Handhabung bei der Öffnung getestet. Drei Brotzeitdosen wurden mit der Note "Sehr gut" bewertet.

Die Brotzeitdose "Campus Animal Planet Tiger" von Mepal* überzeugte im Belastungstest mit ihrer Beständigkeit im Geschirrspüler und mit dem „besonders nutzungsfreundlichen“ Deckel. Wie der Name verrät, ist sie mit einem Tigerkopf auf dem Deckel geschmückt und mit einem Preis von 10,99 Euro ein preiswertes Modell.

Die "Edelstahlbox mit Einlagefach" von Dora's liegt mit 22,95 Euro im oberen Preissegment, schnitt in den Tests aber ebenfalls sehr gut ab. Bloß der Verschluss hakte laut Konsument ein wenig nach dem Belastungstest. Auch die "Lunchbox aus Edelstahl" von Kelomat bekam die Note "Sehr gut" nach einem Belastungstest mit 30 Kilogramm und 20 überstandenen Zyklen in der Spülmaschine. Die beiden klassisch silbernen Lunchboxen liegen in derselben Preisklasse.

Weitere Brotzeitdosen, die sich für Kinder eignen

Auf dem Portal eltern-aktuell.de empfiehlt Nadine Launstein geeignete Brotzeitdosen, die sich mit ihrem Design an Kinder richten. Außerdem schreibt sie, dass Boxen für Kindergartenkinder vor allem robust, leicht erkennbar und verwendbar sein müssen, während Dosen für Grundschulkinder eher dem individuellen Geschmack entsprechen sollten.

Sie erwähnt unter anderem die "Junior Lunchbox" von Schmatzfatz*, da sie BPA-frei, auslaufsicher, spülmaschinensicher, variabel einteilbar und einfach zu verschließen ist. Es gibt sie in verschiedenen Farben, der Preis liegt bei etwa 26 Euro. Auch dabei ist die Brotbox mit Bügelverschluss von Sigikid, die es in vielen unterschiedlichen Farben und Mustern und schon ab 10 Euro gibt. Der Vorteil: Die Box ist robust und geruchsneutral, der Bügelverschluss einfach zu bedienen und die Schälchen sind herausnehmbar.

Die "Kinder Brotdose Edelstahl" von Lässig* kostet zwar 21,95 Euro, ist dafür aber wirklich hübsch anzusehen und noch dazu bruchfest, auslaufsicher dank Silikonring und geschmacks- sowie geruchsneutral.

Fazit

Von Tigerkopf auf dem Deckel über herausnehmbare Schälchen bis hin zum klassischen Edelstahl - die Auswahl an für Kinder geeigneten Brotzeitdosen ist immer noch groß. Letztendlich kommt es auf den persönlichen Geschmack und die Priorität an. Ist die Spülmaschinentauglichkeit am wichtigsten oder doch eher die Unterteilung, sollte die Box toll gemustert sein oder vor allem geruchsneutral? Die sechs genannten Brotzeitdosen vereinen das meiste davon in sich und sind deshalb wahrscheinlich die am besten geeigneten für Eltern und Kind.

