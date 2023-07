Deutschland bleibt mit Abstand das beliebteste Ferienland – 28 Prozent der Reisewilligen wollen im Jahr 2023 zwischen heimischen Küsten und Bergen Urlaub machen. Das geht aus einer Tourismusanalyse der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen hervor – und ist auch nicht verwunderlich. Schließlich liegen einige der schönsten Urlaubsregionen direkt vor unserer Haustür. Insbesondere Bayern ist für seine vielseitigen Urlaubsziele bekannt. So zum Beispiel Bad Rodach in Oberfranken.

Urlaub in Bad Rodach: Ein bisschen Auszeit, ein bisschen Abenteuer und ganz viel Erholung

Das bayrische Kurstädtchen Bad Rodach liegt fernab vom Massentourismus, direkt an der Grenze zu Thüringen, und ist nur 20 Autominuten von Coburg entfernt. Bekannt ist Bad Rodach vor allem für die positive Wirkung seiner Heilwasserquellen. Die ThermeNatur ist mit mit mehr als 1000 Quadratmetern Wasserfläche für viele Urlaubsgäste ein fester Anlaufpunkt. Die umliegende Natur, regionale Schmankerl, abwechslungsreiche Aktivitäten und herzliche Gastgeber wie das Thermen- und Kurhotel**** Bad Rodach, das Land- und Aktivhotel*** Altmühlaue und die Pension Hirschmühle machen Bad Rodach zum idealen Reiseziel.

Von Rad- und Wandertouren bis hin zu Waldbaden und Naturwellness sind die Möglichkeiten zur aktiven Erholung nahezu unbegrenzt. Aber auch die Stadt selbst hat einiges zu bieten: Die romantischen Fachwerkbauten lassen sich am besten bei einem Spaziergang oder einer der vielen Stadtführungen entdecken. Ein Geheimtipp sind die Nachtwächterführungen, die mit selbst gedichteten Reimen und Klängen eine mehr als 100 Jahre alte Tradition aufrecht erhalten. Wer in Bad Rodach übernachten möchte, findet ein großes Angebot an kleinen Hotels, privaten Ferienimmobilien, Pensionen sowie einen Wohnmobilstellplatz.

Übernachtung mit Herz: Hier findest du Unterkünfte von regionalen Gastgeber*innen

Die vielfältigen Unterkünfte in und um Bad Rodach bringen dir die fränkische Gastfreundschaft nahe. Du kannst aus insgesamt 150 Top-Gastgebern wählen und direkt über die regionale Buchungsplattform buchen. Natürlich gibt es auch eine große Auswahl an kostenfrei stornierbaren Unterkünften. Kleiner Tipp: Die Bad Rodacher Gästekarte bietet eine Vielfalt an Erlebnismöglichkeiten verbunden mit Preisvorteilen oder kleinen Geschenken, bei denen für jeden etwas dabei ist. Die Gästekarte erhält jeder Gast, der in Bad Rodach den Kurbeitrag entrichten muss. Einige besonders schöne Übernachtungsmöglichkeiten stellen wir dir nachfolgend vor.

Land- und Aktivhotel*** Altmühlaue



Das Land- und Aktivhotel*** Altmühlaue ist idyllisch und naturnah gelegen. Mittag- und Abendessen gibt es im hoteleigenen Restaurant Mühlenstub'n. Die Weinstube und das ruhige Biergärtchen laden zum gemütlichen Abendausklang ein – und auch die kuschelige Wohlfühl- und Wellness-Oase ist perfekt für gemütliche Stunden.

Pension Hirschmühle



Mitten im Grünen und in ruhiger Alleinlage – die Pension Hirschmühle am Rande des Kurviertels der Stadt Bad Rodach lädt zum Wohlfühlen ein. Von der kleinen aber feinen Pension aus kannst du interessante Erkundungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad unternehmen. Neben klassischen Einzel- und Doppelzimmern gibt es auch Ferienwohnungen. Im Garten kann außerdem gegrillt und in der Sonne relaxt werden.

Thermen- und Kurhotel**** Bad Rodach



Das seit mehr als 35 Jahren traditionell geführte Thermen- und Kurhotel**** Bad Rodach ist direkt neben der ThermeNatur gelegen. Mit Blick auf den Sonnenaufgang direkt über dem Kurpark könnte der Urlaub nicht schöner sein. Ein ausgiebiges Frühstück, zahlreiche Möglichkeiten die umliegende Natur zu erkunden und 3-Gänge-Menüs in den hauseigenen Restaurants Maximilians und ThermenBlick warten auf dich.

Urlaub im Wohnmobil: Premiumstellplatz direkt an Kurpark und Therme



Direkt am Kurpark und in Sichtweite der ThermeNatur liegt in Bad Rodach außerdem einer der schönsten Premiumstellplätze in ganz Deutschland. Der 2016 modernisierte Wohnmobilstellplatz Thermenaue bietet 70 Komfortstellplätze in verschiedenen Größen. Jede Stellfläche ist mit einer Stromversorgung ausgestattet und auf dem gesamten Areal gibt es kostenloses WLAN. Zusätzlich gibt es einen Brötchen- und Zeitungsservice an. Die ThermeNatur liegt nur eine Gehminute vom Wohnmobilstellplatz entfernt.

Kühles Nass: Das schönste "Freibad" der Region mit 1.000 Quadratmetern Wasserfläche

Nun aber endlich zum Highlight in Bad Rodach, der wunderschönen Therme: Mitten im Grünen mit tollem Blick auf den Georgenberg liegt die ThermeNatur. 1.000 Quadratmeter Wasserfläche verteilen sich auf zahlreiche Innen- und Außenbecken. Das Sonnendeck mit Panoramasicht auf die Berge und die riesige Liegewiese machen den Besuch im "schönsten Freibad der Region" gerade im Sommer zu einem echten Erlebnis. Sprudelbecken, Strömungskanal und Kneipp-Becken sind gefüllt mit gesundem, mineralischem Heilwasser. Das Bad Rodacher Wasser strömt mit einer Temperatur von 32°C bis 34°C an die Erdoberfläche und ist aufgrund seiner besonderen Zusammensetzung ein wahrer "Jungbrunnen".

Einmalig in Deutschland: Das hat es mit dem Wundermittel KaMaLiCa auf sich

Das gibt es nur in Bad Rodach: "KaMaLiCa". Die Abkürzung steht für Kalium, Magnesium, Lithium und Calcium. Dieser spezielle Mineraliencocktail wird dem Solewasser viermal täglich beigemischt – und ist ein richtiger Gesundheits-Booster: Kalium hilft dem Körper dabei, seinen Flüssigkeitshaushalt zu regulieren. Magnesium pflegt besonders trockene und juckende Haut. Lithium hat einen positiven Effekt auf die Psyche und Calcium trägt zur Knochengesundheit bei.

5-SternePremium Saunawelt „Erdfeuer“ inklusive XXL-PanoramaSauna

Wer es auch im Sommer etwas heißer mag, sollte die 5-SternePremium Saunawelt „Erdfeuer“ inklusive XXL-PanoramaSauna besuchen. Insgesamt kannst in sechs verschiedenen Saunen mit Temperaturen von 60 bis 100°C schwitzen:

XXL-PanoramaSauna "Georgenblick" mit 85°C-95°C für bis zu 95 Gäste

BioOase mit 60°C-65°C für bis zu 20 Gäste

Finnische Sauna mit 85°C-95°C für bis zu 20 Personen

"Kelo"-Blockhaus Sauna mit 90°C-100°C für bis zu 60 Personen

"Kelo"-Erdsauna mit 80°C-90°C für bis zu 12 Personen

Erdhügelsauna mit 80°C-90°C für bis zu 30 Personen

Das macht den Urlaub perfekt: Massagen und weitere Wellnessanwendungen

Für den besonderen Wohlfühlfaktor im Urlaub wartet neben Badelandschaft und Sauna außerdem ein breit gefächertes Wellnessangebot in der ThermeNatur auf dich. Lass dich zum Beispiel mit duftenden Aromamassagen, Hot Stone-Massagen oder Ayurveda verwöhnen. Um deiner Haut etwas Gutes zu tun, findest du auch eine große Auswahl an Beautyanwendungen. Hier eine kleine Auswahl des aktuellen Angebots:

Ayurvedische Kopf-Gesichtsmassage, 25 Minuten inkl. Nachruhe: 39 Euro

Wohlfühl-Aromamassage (Rücken & Arme oder Beine), 25 Minuten: 34,50 Euro

Hot Stone Ganzkörpermassage, 50 Minuten inkl. Nachruhe: 75 Euro

Hausgemachte Gesichtsmaske + Gesichtsmassage, 40 Minuten inkl. Nachruhe: 51 EUR

Die oberfränkische Landschaft zu Fuß oder mit dem Rad entdecken

Das schöne Coburger Land lädt aber nicht nur zum Entspannen ein, sondern begeistert auch als Wander- und Radparadies. Im offiziellen Tourenportal warten über 200 regionale und überregionale Touren, die Inspiration für einen gemütlichen Familienausflug, eine anspruchsvolle Wandertour oder einen kurzen Spaziergang bieten. Ein schöner Tipp für den Sommer ist die Thermen-Wanderung. Die 10 Kilometer lange Tour startet an der ThermeNatur Bad Rodach und führt durch Wälder und das wunderschöne Rodachtal bis nach Bad Colberg, wo die Tour an Thüringens Terrassentherme endet (aktuell aufgrund von Modernisierungsarbeiten nicht geöffnet).

Schwierigkeit: leicht

Strecke: 10 km

Dauer: 2:30 Stunden

Aufstieg: 10 Höhenmeter

Abstieg: 44 Höhenmeter

Sonstiges: familienfreundlich, kinderwagengerecht

Auch für Radfahrer*innen gibt es unzählige Möglichkeiten von gemütlich bis sportlich: Die Urlaubsregion Coburg.Rennsteig bietet flache Wege entlang weitläufiger Wiesen und Auen, ebenso wie sportliche Strecken und Trails mit steilen Anstiegen und anspruchsvollen Abfahrten. Im Online-Tourenportal lassen sich 44 Radtouren und bekannte Radrouten wie der Rennsteig-Radweg, der Werra-Obermain-Radweg oder der Werratal-Radweg entdecken. Übrigens: Die Partnerbetriebe des regionalen Netzwerks Fahrrad + Fitness bieten Radfreunden alle denkbaren Services: Vom Fahrrad- und eBike-Verleih bis zu Ladestationen und Fitnessangeboten.

Fränkisch genießen: Kultur und Schmankerl in Oberfranken

Das Coburger Land und das Rodachtal locken mit kulinarischen Köstlichkeiten aus den Genuss-Werkstätten der Brauer, Bäcker, Metzger, Fischzuchten, Imker, Brennereien und der Gastronomen: Thüringer Rostbratwurst, Thüringer Klöße, duftende Krapfen, heimische Forellen, süffiges Bier, Liköre aus regionalen Früchten, fränkischer Honig, feldfrisches Gemüse und aromatisches Obst. Außerdem erwartet dich ein vielfältiges Angebot an Restaurants, Gaststätten, Biergärten, Bistros und Cafés. Auf der Speisekarte stehen fränkische Klassiker, aber auch internationale Küche. Mit dem praktischen Online-Gastroführer hast du das kulinarische Angebot jederzeit im Blick.