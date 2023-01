Ab Nürnberg fliegt Pegasus Airlines fast täglich an die türkische Riviera nach Antalya sowie in ihr Drehkreuz nach Istanbul (Flughafen Istanbul-Sabiha Gökçen). Von dort aus sind viele beliebte Urlaubsziele und zahlreiche Metropolen weltweit erreichbar.

Die beliebtesten Verbindungen mit Pegasus Airlines ab Nürnberg

Zu den beliebtesten Umsteigezielen ab Nürnberg via Istanbul zählen Abu Dhabi, Dubai, Sharm El Sheikh, Tel Aviv und Tiflis sowie Adana, Ankara, Bodrum, Dalaman, Hatay, İzmir, Kayseri (Kappadokien), Samsun und Trabzon innerhalb der Türkei. Die Verbindungen von Nürnberg via Istanbul bringen dich stressfrei an dein Urlaubsziel. Beim Umsteigen helfen "Transit Desks" in Istanbul und – beim etwaigen Verpassen eines Anschlusses – das kostenlose Umbuchen auf den nächsten verfügbaren Flug.

Hier findest du die Umsteigeverbindungen innerhalb der Türkei und weltweit in der Übersicht:

Die schönsten Urlaubsziele mit Pegasus: Antalya, Kayseri/Kappadokien, Sharm El Sheikh & Co.



Antalya liegt nur drei Flugstunden von Deutschland entfernt an der türkischen Riviera. Hier wird es niemals kalt – selbst im Winter liegen die Temperaturen bei rund 15 Grad und ab Mai hält mit rund 26 Grad der Sommer Einzug. Antalya ist nicht nur für schöne Strände und vielfältige Hotelanlagen berühmt. Die Stadt wird auch von Adrenalin-Junkies aus der ganzen Welt besucht, denn hier befinden sich einige der besten Paragliding-Spots der Türkei.



Kayseri ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der Zentraltürkei. Die Stadt liegt am Fuß des inaktiven Vulkans Erciyes und ist der ideale Ausgangspunkt, um die Region Kappadokien zu entdecken. Die einmaligen Fotomotive und außergewöhnlichen Unterkünfte in der von skurrilen Felsformationen geprägten Landschaft ziehen Influencer*innen aus aller Welt an – und lassen sich perfekt auf einer der berühmten Heißluftballon-Touren erkunden.



Sharm El-Sheikh ist ein Klassiker für Urlaub in der Sonne und lockt nicht nur mit wunderschönen Stränden. Für Taucher*innen und Schnorchler*innen ist der Ort auf der Sinai-Halbinsel ein wahres Paradies. Da auch die Wüste nicht weit entfernt ist, kann man zahlreiche Ausflüge und Touren buchen, beispielsweise zum Katharinenkloster, einem der ältesten immer noch bewohnten Klöster des Christentums. Auf einem Kamel durch die Wüste reiten, einen Tee in einem Beduinenzelt trinken, die Sterne über der Wüste bewundern – klingt das nicht nach einem echten Traum?

Die spannendsten Metropolen mit Pegasus: Istanbul, Dubai, Tel Aviv & Co.



Istanbul – die pulsierende Metropole liegt zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer an der Bosporus-Meerenge. Sie verbindet nicht nur zwei Kontinente miteinander, sondern auch unterschiedlichste Kulturen und Jahrhunderte: Römisches, byzantinisches und osmanisches Erbe prägen diese kosmopolitische Stadt. Ob Taksim-Platz, Hagia Sophia oder Galatabrücke – in Istanbul gibt es unendlich viel zu entdecken.



Dubai liegt am Persischen Golf und gilt als das Top-Reiseziel für einen glamourösen Städtetrip. Die Mega-City beeindruckt mit Wahrzeichen wie dem höchsten Gebäude der Welt (Burj Khalifa, 828 Meter) und dem größten Einkaufszentrum der Welt (Dubai Mall, 1.200 Geschäfte). Faszinierende Live-Shows und luxuriöse Hotels treffen in Dubai auf historische Sehenswürdigkeiten und echte Traumstrände. Eine Stadt, die einem Märchen aus 1001 Nacht entsprungen zu sein scheint.



Tel Aviv begeistert mit seinem kulturellen Erbe. Ein Besuch der historischen Altstadt Jaffa mit den traditionellen arabischen Wohnhäusern gehört zu den absoluten Highlights. Wer ein buntes Kultur- und Nachtleben schätzt, wird die quirlige Mittelmeermetropole lieben. Nirgendwo im Nahen Osten sieht man so viele junge, attraktive Menschen wie in den Cafés von Tel Aviv. Und kaum ist die Sonne untergegangen, wird eine Party nach der anderen gefeiert.

Pegasus Airlines: Eine der meistverkehrenden Low-Cost-Fluggesellschaften am europäischen Himmel

Pegasus Airlines ist eine der führenden Low-Cost-Fluggesellschaften in Europa und zählt zu den meistverkehrenden Fluggesellschaften. Mit Stand November 2022 hat Pegasus im Jahr 2022 24,72 Millionen Gäste befördert. Die gelb-rot-weißen Pegasus-Jets sind auch in Deutschland schon lange ein vertrautes Bild. Seit 2013 fliegt Pegasus auch Nürnberg an.

Die Airline wurde unter dem Motto "Jeder hat das Recht zu fliegen" gegründet und bietet über Istanbul vielfältige Möglichkeiten zum Weiterflug innerhalb der Türkei, nach Osteuropa, Russland und in den Kaukasus sowie in den Nahen Osten, Nordafrika und Asien an. Insgesamt umfasst das Netzwerk von Pegasus Airlines 125 Ziele in 47 Ländern. Der Flughafen Sabiha Gökçen (SAW) dient dabei als Drehkreuz. Er ist nach dem neuen Flughafen Istanbul der zweitgrößte Verkehrsflughafen der Türkei und befindet sich etwa 40 Kilometer östlich des Bosporus auf der asiatischen Seite Istanbuls.

Pegasus betreibt mit einem Flottenalter von 4,5 Jahren eine der jüngsten Flotten Europas. Neue Flugzeuge bedeuten eine höhere Energieeffizienz und stehen im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Fluggesellschaft und dem Versprechen "Netto-Null-CO2-Emissionen bis 2050".