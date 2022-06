Neue Betrugsmasche bei WhatsApp aufgetaucht

Vor diesen Ziffernreihenfolgen musst du dich in Acht nehmen

Das passiert nach einem Anruf bei der Betrugsnummer

Jeder, der über den Messengerdienst WhatsApp Nachrichten erhält, die dazu auffordern, eine bestimmte Nummer anzurufen, sollte vorsichtig sein. Dahinter steckt eine Betrugsmasche, die erstmals in Indien aufgefallen ist, wie Chip.de berichtet. Die betrügerischen Rufnummern lassen sich daran erkennen, dass eine Ziffernfolge mit Sternchen angeben wird. In Deutschland taucht die Kombination **21* auf. In den bisherigen Fällen aus Indien war den Rufnummern **67* oder *405* vorangestellt. Es nicht die erste Betrugsmasche, die über WhatsApp abgewickelt wird.

Trick mit Nummerncode: Was passiert nach einem Anruf?

Diese harmlos wirkenden Zeichenkombinationen sind in Wahrheit sogenannte GSM-Codes und dienen als Steuerbefehle für Smartphones. Betrüger können so Rufumleitungen und Rufsperren einrichten. Im Endeffekt können so alle Anruf auf die Geräte der Täter umgeleitet werden.

Nach einem Anruf bei einer solchen Tricknummer übernehmen Kriminelle den WhatsApp-Account ihres Opfers und hinterlegen ihr eigenes Smartphone als neues Gerät für den Account. Da der obligatorische Kontrollanruf von WhatsApp bei einer neuen Geräteanmeldung, sich einfach umleiten lässt, ist eine solche Verifizierung kein Problem für die Täter.

Zusätzlich legitimieren sich die Betrüger als Nutzer des Accounts und können so auch komplette Rufnummern ändern. Im Klartext: die volle Kontrolle über das WhatsApp-Konto liegt in der Hand unbekannter Dritter. Im Umkehrschluss bedeutet das für den ursprünglichen Besitzer, dass sein Account erstmal verloren ist, da die Schwindler sich nun auch einloggen können.

Betrüger schicken weiter Tricknummern versenden im Namen der Opfer

Besonders gefährlich an dieser Methode: Die Betrüger können weitere Tricknummern über den übernommenen Account versenden. Damit besteht die Gefahr, dass weitere Accounts von den Tätern gekapert werden können.

WhatsApp hat eine eigene FAQ-Seite eingerichtet, für den Fall, dass dein Account gestohlen wurde.

