Ausrufezeichen bei WhatsApp: Was steckt hinter dem roten Symbol im Messenger?

Es ist sicherlich jedem WhatsApp-Nutzer schon passiert: Du verschickt eine Nachricht über den Messenger-Dienst und plötzlich erscheint dahinter ein rotes Ausrufezeichen. Weißt du, was diese Anzeige bedeutet? Wir verraten dir, was du jetzt tun musst.

Rotes Ausrufezeichen bei WhatsApp - das steckt dahinter

Es besteht Handlungsbedarf, denn das Symbol zeigt dir an, dass deine Nachricht nicht verschickt werden konnte. Das heißt, der Empfänger hat deine Message nicht bekommen. Meist liegt das in diesem Moment an einer schlechten Internetverbindung oder einer Störung bei WhatsApp direkt.

Wenn du jetzt auf das rote Ausrufezeichen tippst, wird die die Option angezeigt, deine Nachricht erneut zu senden. Sollte der Versuch wieder fehlschlagen, dann prüfe Online, ob derzeit Störungen beim Messenger-Dienst vorliegen und mehrere Nutzer Probleme melden. Solltest du schon beim Suchen nach Störungen merken, dass dein Internet Probleme bereitet, dann liegt es vermutlich an der Netz-Verbindung, dass deine Nachricht nicht verschickt werden konnte.

