E-Bikes von JEEP: Robustheit, Leistung, Abenteuer - und exklusive Rabatte

Die Marke JEEP steht bereits seit 1941 für grenzenlose Freiheit, Abenteuer und absolute Leistung. Diese Marke spricht in erster Linie Menschen an, die neugierig auf Abenteuer sind und bereit, hinter ihren eigenen Horizont zu gehen. Enthusiasmus, Authentizität und Verbundenheit zur Natur zählen weiterhin zu den Eigenschaften, die JEEP und die Fans der Marke auszeichnen.

Da das Zeitalter der Elektromobilität und der E-Bikes längst angebrochen ist, wartet nun auch JEEP mit hochwertigen E-Bikes auf, die großartige Leistung liefern und perfekt geschaffen sind für die steilsten Trails und die tollsten Abenteuer. Wir stellen Ihnen die E-Bikes von JEEP* vor und geben Ihnen Kaufempfehlungen und Tipps, wie Sie beim Kauf Ihres JEEP E-Bikes ordentlich sparen können.

Entdecken Sie die Welt mit den E-Bikes von JEEP

Leistungsstark, robust und verlässlich: Das sind die E-Bikes von JEEP*. Für beinahe jede Landschaft und Untergrund-Beschaffenheit wurde das passende E-Bike entwickelt. Wir stellen Ihnen drei der Modelle vor, auf die Sie obendrein starke Rabatte bekommen - ein ideales Einstiegsangebot für Outdoor-Begeisterte.

Starke Leistung und angenehme Fahrt mit dem verbauten Antriebssystemen

Mit JEEP E-Bikes* können Sie die Welt entdecken - egal, ob die Wege steil, uneben oder verregnet und matschig sind. Mit den zuverlässigen Antriebssystemen werden Sie immer voran gebracht. Der Mittelmotor sorgt für eine starke Leistung mit höherem Drehmoment, was sanfte Fahrten garantiert. Der Motor ist elegant designt und fügt sich nahtlos in das Gesamtdesign der JEEP E-Bikes ein. Ebenfalls im Motorgehäuse integriert ist ein Drehmomentsensor, sowie die Motorsteuerung, was verantwortlich dafür zeichnet, dass die JEEP E-Bikes im Vergleich zu vielen anderen E-Bikes auf dem Markt, preiswert sind - somit gelten die E-Bikes von JEEP definitiv als Geldbeutel-schonende Variante der Elektro-Fahrräder.

Auch der SHIMANO STEPS-Motor steckt in den E-Bikes von JEEP. Dieser pusht Sie ordentlich, sollten Sie einmal einen besonders steilen Berg nach oben fahren. Sollte die Strecke eben sein oder Sie fahren bergab, passt sich der Motor Ihrem Pedaltritt an. Die sowohl leichte, als auch starre Kurbelgarnitur sorgt für eine direkte Kraftübertragung von den Pedalen auf das Bike. Auch das Kettenblatt und der Antriebsstrang gehören der SHIMANO-Technologie an, welche bewährt ist und als besonders zuverlässig gilt. Der Akku des Motors ist äußerst leistungsstark und langlebig und bildet den perfekten Antrieb für ein E-Mountainbike.

Ein weiteres, sehr verlässliches Antriebssystem ist der Heckmotor, der sehr energiesparend ist und ein ideales Startverhalten, kaum Geräuschentwicklung und ein sehr sanftes Starten ermöglicht. Die Nenndauerleistung beträgt 250 Watt, die Untersetzung beträgt 1:4,3, das maximale Drehmoment liegt bei 40 Nm. So wird es Ihnen ermöglicht, komfortabel und umweltfreundlich mit Ihrem E-Bike unterwegs zu sein.

Hochwertig und leistungsstark: Das JEEP Trekking E-Bike TLR 7000

Das JEEP Trekking E-Bike TLR 7000 bietet Ihnen die besten Grundvoraussetzungen, um auch lange und steile Fahrten zu meistern. So sind Sie bestens ausgerüstet für Ihr Abenteuer im Sattel. Der Rahmen (Rahmengröße: 48 cm) des E-Bikes besteht aus federleichtem Aluminium, auch die Federgabel ist aus leichtem, aber äußerst robustem Alu angefertigt. Die 6-Gang-Kettenschaltung entspricht dem Modell Tourney von SHIMANO, Scheibenbremsen befinden sich sowohl vorne, als auch hinten.

Akku: 36 Volt - 10,4 Ah - 374,4 Wh

Heckmotor: Xiongda 250 W

inklusive LCD-Display

28 Zoll x 1,75 Laufräder

Komplette Ausstattung nach STVZO

Reichweite: bis zu 80 km

Gewicht: 23kg

zulässiges Höchstgewicht: 130kg

Preis: 1.399 Euro - sparen Sie 30% gegenüber dem Normalpreis (UVP: 1.999 Euro)

Perfekt für steile Strecken: Das JEEP Trekking E-Bike TMR 7000

Auch das JEEP Trekking E-Bike TMR 7000 ist ein absolutes Highlight unter den Elektro-Trekking-Rädern. Es verfügt über einen Aluminium-Diamant-Rahmen (Rahmengröße: 48 cm), der das Bike umso robuster macht. Die SHIMANO-Tourney-Kettenschaltung verfügt über acht Gänge, die Sie auch den steilsten Hügel nach oben bringt.

Akku: 36 Volt - 10,4 Ah - 374,4 Wh

Heckmotor: Xiongda 250 W

inklusive LCD-Display

28 Zoll x 1,75 Laufräder

Komplette Ausstattung nach STVZO

Reichweite: bis zu 80 km

Gewicht: 23kg

zulässiges Höchstgewicht: 130kg

Preis: 1.399 Euro - sparen Sie 30% gegenüber dem Normalpreis (UVP: 1.999 Euro)

Ab in die Berge mit dem JEEP Mountain E-Bike MHR 7000

Weg vom Trekking und direkt in die Berge: Dafür eignet sich das JEEP Mountain E-Bike MHR 7000 wirklich ideal. Der verbaute Motor treibt Sie mit ordentlich Power steile Hänge hoch, der Akku ist ebenfalls sehr leistungsstark. Die Gesamtausstattung dieses E-Bikes wird auf das Nötigste reduziert, wodurch das Bike jedoch keinesfalls an Leistung einbüßt.

Kettenschaltung: SHIMANO Altus 8-Gang

Scheibenbremsen vorne und hinten

Akku: 36V - 10,4 Ah - 374,4 Wh

Heckmotot: Xiongda 250 W

inklusive LCD-Display

27,5 Zoll x 2,8 Laufräder

Reichweite: bis zu 80 km

Gewicht: 23,5 kg

zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg

Preis: 1.399 Euro - sparen Sie 30% gegenüber dem Normalpreis (UVP: 1.999 Euro)