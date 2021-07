Instagram-Gewinnspiel: Du bist der #vgnsommer

Geh mit dem VGN auf deine persönliche Abenteuer-Tour und poste deinen Bildbeitrag auf Instagram. Erzähle in der Bildunterschrift, wie du mit dem ÖPNV an- und abgereist bist und was dieses Mikroabenteuer für dich so besonders gemacht hat. Mit dem Hashtag #vgnsommer nimmst du vom 22. Juni bis zum 30. September automatisch an der Verlosung der 25 VAUDE Rücksäcke teil. Eine Jury aus VGN, Franken Tourismus und einer Online Agentur küren die 25 besten Schnappschüsse. Entscheidend ist Kreativität, Idee und dein Erlebnis! Am 15. Oktober werden die Gewinner bekannt gegeben.

Jetzt mit #vgnsommer am Instagram-Gewinnspiel des VGN-Sommer 2021 teilnehmen und einen der 25 limitierten VAUDE-Rucksäcke gewinnen. Foto: VGN | Andrea Gaspar-Klein

Unvergessliche Ausflüge mit den VGN Freizeittipps

Mit den mehr als 350 VGN Freizeittipps wird das fränkische Umland im Verbundbereich für alle Outdoor-Liebhaber erlebbar. Auf rund 16.000 Quadratkilometern warten zahlreiche Wälder, Schluchten, Felsen, Seen und Gipfel nur darauf, von dir entdeckt zu werden. Egal ob zu Fuß, mit dem Rad oder an der Kletterwand – Franken hat viel zu bieten. Alles was du tun musst, ist einen Freizeittipp auszusuchen! Gespickt mit vielen Infos zu Route, Sehenswürdigkeiten und Einkehrmöglichkeiten, findest du bei den Freizeittipps des VGN alles, was du für einen gelungenen Ausflug wissen musst auf einen Blick. Ob Gruppen, Familien, Sport- oder Kulturinteressierte - hier findest du ganz sicher Inspiration für die nächste Tagestour!

Mit dem VGN nachhaltige Outdoor-Abenteuer erleben

Es muss nicht immer das Ende der Welt sein, um Abendteuer zu erleben. Direkt vor deiner Haustüre warten zahlreiche Mikroabenteuer nur drauf, entdeckt zu werden. Denn jetzt mal ganz ehrlich: Bei uns in Franken ist es doch eh am schönsten! Wer davon noch nicht überzeugt ist, war noch nicht ausgiebig in der fränkischen Natur unterwegs.

Egal, was du vorhast: der VGN bringt dich bequem und umweltbewusst zu deinem Mikroabenteuer in Franken. Foto: VGN | Andrea Gaspar-Klein

Alle Regionen des VGN Sommers sind unkompliziert und nachhaltig per ÖPNV erreichbar. Es warten genug Abenteuer-Inspirationen auf dich unter www.vgn.de/freizeit.

