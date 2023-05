ANZEIGE vor 40 Minuten

Wasser sparen

Sparsame Alternativen für Bad und Küche: Wie du kinderleicht Wasser sparst

Jedes Jahr erinnern die Vereinten Nationen an seine hohe Bedeutung und am Welttag des Wassers wird es zelebriert: Wasser. Weshalb es einen eigenen Ehrentag hat, warum sich Sparen lohnt und wie du ganz einfach Ressourcen schonst, erfährst du in diesem Artikel.