Das große Online-Casting für die neuen Gesichter der FCN Cluberer-Kampagne 2022 ist gestartet. Unter dem Motto "Edelherb verbindet" werden elf neue Gesichter für ein professionelles Fotoshooting in München gesucht.

Bei dem Casting-Wettbewerb handelt es sich um kein klassisches Casting, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Du musst weder Posieren, noch auf einem Catwalk laufen! Um am Casting teilzunehmen, kannst du ganz einfach ein Portraitfoto und ein Ganzkörperbild von dir auf der Aktionsseite hochladen und schon bist du dabei.

So geht es nach deiner Bewerbung als Kampagnen-Gesicht für Kulmbacher Edelherb weiter

Nach Bewerbungsschluss beginnt die Votingphase. Vom 5. bis 24. April stimmt die Community darüber ab, welche Bewerber*innen am besten zur Kulmbacher Clubfan-Kampagne passen. Aus den 30 Bestplatzierten wählt eine Jury die finalen elf Gewinner*innen aus. Die Jury ist zusammengesetzt aus Fotograf*innen, Werbeagenturen und Mitarbeiter*innen der Kulmbacher Brauerei.

Dann kommt die Siegerehrung: Die elf glücklichen Gewinner*innen erhalten ein professionelles Foto-Shooting in München und werden Teil einer deutschlandweiten multimedialen Werbekampagne. On top gibt es eine VIP-Eintrittskarte zu einem Heimspiel des 1. FC Nürnberg sowie ein signiertes Limited Edition Fan-Shirt.

FAQs zur Bewerbung, dem Voting und und zu den Gewinnen findest du hier.

Keine Modelambitionen? Das kannst du außerdem bei der Kulmbacher-Aktion gewinnen!

Neben dem Hauptgewinn kannst du dir viele weitere Gewinne sichern. Unter allen Teilnehmer*innen, die ein Foto von sich hochgeladen haben, werden diese Preise verlost:

Elf Dauerkarten für den FCN für die Saison 2022/23 inklusive einem signiertem Limited Edition Fan-Shirt

Weitere Tages-Eintrittskarten zum Club inklusive Stadionführung und signiertem Limited Edition Fan-Shirt

111 exklusive Kulmbacher Edelherb-Fanpakete.

Der Blick auf die Preise zeigt, dass sich ein Mitmachen bei der Aktion auf jeden Fall lohnt. Teilnehmen kann Jede*r über 18 Jahren, egal ob Model-Anwärter*in und/oder Club-Fan.

Kulmbacher Edelherb verbindet Bier mit Fußball

Mit der großen FCN-Aktion haben Fans des FCN-Clubs die Chance, ihre Leidenschaft als neues Gesicht von Kulmbacher in die ganze Welt hinauszutragen. Kulmbacher Edelherb unterstreicht dabei als beliebteste Pilsmarke Frankens seine Liebe zum beliebtesten Fußballverein der Region und seinen Fans. Zudem bietet die Aktion Bewerber*innen die Möglichkeit, durch eine multimediale Werbekampagne an Bekanntheit zu gewinnen und so die ersten Schritte als Model zu machen.

Kontakt

Kulmbacher Brauerei AG

Lichtenfelser Straße 9

95326 Kulmbach

Telefon: +49 (0) 9221/705-0

E-Mail: info@kulmbacher.de