Was bedeutet es, Senior zu sein? Rollator, Gebrechlichkeit und Trinken aus der Schnabeltasse? Ganz im Gegenteil! Wir leben in einer Zeit, in der man ab einem gewissen Alter nicht mehr vom Rand des Spielfeldes den anderen beim Leben zuschaut, sondern selbst noch mittendrin ist. Man hat Zeit, die Welt mit Reisen zu entdecken, hält sich im Fitnessstudio fit und entdeckt die Natur auf seinem neuen E-Bike. Es ist die Zeit, alte Freundschaften zu pflegen und neue zu entdecken. Franken bietet Senioren und jung gebliebenen Alten so viele Möglichkeiten, auch den letzten Abschnitt des Lebens aktiv, aufregend, abwechslungsreich und würdig zu gestalten. Die Welt steht den Ü60-Jährigen offen – und das nächste Abenteuer beginnt direkt vor der Haustür.

Franken als starke Region für Senioren

Und doch befinden sich Senioren jetzt in einem Alter, in dem gesundheitliche Pflege genauso wichtig ist wie gesellschaftliche Pflege. Wichtige Fragen, wie es in Zukunft mit dem Wohnen weitergehen soll oder wie die eigene Bestattung ablaufen soll, sind auch wichtige Punkte, mit denen man nicht allein gelassen werden will. Deshalb fühlen sich Senioren in Franken besonders wohl.

Franken ist eine starke Region mit idyllischer Natur, die zum Erholen genauso einlädt wie zum Outdoorsport. Zahlreiche Thermen bieten entspannende Wellness an, auf den Kellern trifft man sich. Im stark vertretenen Vereinsleben kommen Jung und Alt zusammen und sind füreinander da. Doch das ist nicht alles, was die Franken ausmacht, Franken hilft sich: Ein weit verbreitetes Netzwerk aus Ärzten und medizinischen Angeboten hilft bei der Prävention, um auch lange gesund zu bleiben. Innovative Pflegeheime ermöglichen denjenigen eine alterswürdige Pflege, die auf Hilfe angewiesen sind. Aber auch ganz andere Dienstleister helfen Senioren, mit ihren Problemen und Herausforderungen in ihrem Alltag nicht allein gelassen zu werden.

Diese Unternehmen unterstützten Senioren in ihrem Alltag