Fränkische Gemütlichkeit, Coburger Gastlichkeit und genüssliche Gerichte treffen sich in einem historischen Ambiente – im ältesten Haus Coburgs - des Traditions-Restaurants Goldenes Kreuz. Seit 1508 verwöhnt man hier die Gäste mit feinen Speisen wie Braten mit Coburger Klößen, Bratwürste und fränkische Brotzeiten, die mit frischen Zutaten von heimischen Lieferanten hergestellt werden. Wenn man eine besondere Feier plant in einem persönlichen Rahmen – eine romantische Hochzeit, eine Familienfeier, ein Geschäftsessen –, dann bietet das Goldene Kreuz nicht nur die geeigneten Räumlichkeiten, sondern auch eine unvergessliche Bewirtung.

Private und geschäftliche Feiern im historischen Ambiente.

Der gemütliche und ruhig gelegene Saal mit herrlichem Ausblick auf den historischen Marktplatz bietet den richtigen Rahmen für geschlossene Veranstaltungen bis 45 Personen. Die Galerie eignet sich für Kaffeepausen oder Buffets an. Der Saal bietet den Gästen die Vorzüge bester Innenstadtlage, in der man trotzdem unter sich bleibt. Etwas abgeschieden vom Treiben im Restaurant ist der Saal über eine Treppe wie auch bequem per Fahrstuhl erreichbar.

Familienfeiern

Laden Sie Ihre Gäste zur Hochzeit, zum Geburtstag, zur Kommunion, zur Konfirmation oder einer anderen privaten Veranstaltung in das Goldene Kreuz ein. Die Organisation von der Dekoration bis zur festlichen Torte können Sie gern dem Restaurant-Team vom Goldenen Kreuz überlassen. Das Team vom Goldenen Kreuz berät Sie gerne bei Zusammenstellung Ihres Menüs oder Buffets.

Betriebsfeiern und Geschäftsessen

Ob Firmenjubiläum oder die Einladung von Geschäftsfreunden, bewirten Sie Ihre Gäste in einem stilvollen Ambiente. Zusammen mit Ihnen plant das Goldene Restaurant den Ablauf der Veranstaltung und berät Sie auch gerne bei der Auswahl des Menüs oder Buffets.

Feier im Saal oder Innenhof

Für Ihre Feier steht Ihnen unser Saal im Obergeschoss oder der glasüberdachte Innenhof zur Verfügung. Der ganzjährig geöffnete Innenhof mit Glasdecke im rustikalen Ambiente eignet sich hervorragend für Empfänge und kleine Feiern bis 50 Personen.

Romantische Hochzeit im klassisch-urigem Ambiente

Feiern Sie Ihre Hochzeit mitten in Coburg am Marktplatz. Die rustikalen Räumlichkeiten des Restaurants bieten Ihrer Hochzeit Coburg einen einzigartigen Rahmen für den unvergesslichen Tag Ihres Lebens. Direkt vor der Haustür ist der Markplatz und zwei Minuten Fußweg entfernt liegt das Schloss Ehrenburg mit seinem Schlossplatz - der ideale Hintergrund für Ihre Hochzeitsfotos. Das Restaurant-Team stellt für Sie ein besonderes Menü aus Speisen Ihrer Wahl zusammen und stimmt die Dekoration auf das Motto Ihrer Hochzeit ab.

Machen Sie sich ein Bild vom Restaurant Goldenes Kreuz

Kontakt und Öffnungszeiten

Gasthaus Goldenes Kreuz

Herrngasse 1

96450 Coburg

Kontakt:

Tel. +49 (0)9561/513407

E-Mail: info@goldenes-kreuz-coburg.de

Öffnungszeiten:

Montag - Sonntag, 11:00 Uhr -14:00 Uhr (Küche bis 13:30 Uhr)

Montag - Samstag, 17:30 Uhr - 22:00 Uhr (Küche bis 21:00 Uhr)