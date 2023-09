Es ist, als würde man nach einer Corona-Erkrankung noch in der Krankheit stecken bleiben: Erschöpfungszustand, Muskelschmerzen, niedriger Blutdruck, Schwindel, Müdigkeit, aber auch Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten und Lungen- und Atemwegsschäden. Dauerhafte Beschwerden und schwere Krankheitsbilder wie die Fibromyalgie, das Post-Covid-Syndrom oder chronische Erschöpfung (CFS) sind die Folge. Viele nehmen Medikamente oder machen Atemtherapien, doch jetzt hat die Klinik am Steigerwald ein neues Behandlungskonzept entwickelt. Sie lädt am 17. September zu einem Patienteninformationstag ein.

Einladung zum Patienten-Informationstag am 17. September

Die Klinik am Steigerwald hat für Patienten, die am Post-Covid-Syndrom, am Chronischen Fatigue-Syndrom (CFS/ME) oder an Fibromyalgie leiden, ein neues Behandlungskonzept entwickelt. Bereits im April wurde hierzu ein umfangreicher Informationstag veranstaltet, der großen Zuspruch erhielt.

Deshalb lädt die Klinik am Steigerwald am 17. September von 11 Uhr bis 14 Uhr erneut zu einem Patienten-Informationstag ein. Den Hauptvortrag hält Paul Schmincke mit dem Thema "Post-Covid, chronische Erschöpfung und Fibromyalgie erfolgreich behandeln mit chinesischer Medizin".

Nach einer Pause beantworten Bettina Meinnert und Michael Brehm deine speziellen Fragen zum Klinikaufenthalt, zur Kostenübernahme und zur Organisation der Behandlung.

Die Teilnehmerzahl am Informationstag ist beschränkt. Die frühzeitige Anmeldung wird empfohlen. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro inklusive Getränke, Snacks und Tagungsmappe.

Alle Informationen zum Patienten-Informationstag der Steigerwald-Klinik zum Thema "Post Covid / Chronisches Fatigue-Syndrom (CFS) / Fibromyalgie" kannst du noch einmal online hier auf der Steigerwald-Klinik-Seite nachlesen.

So meldest du dich zum Patienten-Informationstag an

Anmelden zum Patienten-Informationstag kannst du dich über ein Online-Formular oder telefonisch unter 09382-949207 bei Frau Hoh.

Ab wann spricht man von Post Covid?

Es gibt keine klare Definition dafür, ab wann eine Person als Post-Covid-Patientin oder -Patient gilt, da die Symptome und deren Schweregrad von Person zu Person variieren können. Im Allgemeinen spricht man jedoch von Post-Covid, wenn die Symptome einer Covid-19-Infektion länger als einige Wochen nach der Genesung anhalten und nicht innerhalb eines üblichen Erholungszeitraums verschwinden.

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) definiert Post-Covid-Syndrom als "anhaltende Symptome, die nach einer akuten Covid-19-Infektion auftreten und länger als zwölf Wochen andauern, ohne dass eine alternative Diagnose gefunden werden kann". Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass einige Menschen möglicherweise auch nach weniger als zwölf Wochen Symptome haben und dass Symptome von Person zu Person variieren können.

Leide ich an Post Covid?

Hier findest du einige häufige typische Post-Covid-Symptome, auch als Long Covid bezeichnet, die aber bei jedem Menschen unterschiedlich sein und in ihrem Schweregrad variieren können:

Chronische Müdigkeit : Viele Menschen, die Long Covid haben, berichten von anhaltender Müdigkeit, auch nach geringer körperlicher oder geistiger Belastung.

: Viele Menschen, die Long Covid haben, berichten von anhaltender Müdigkeit, auch nach geringer körperlicher oder geistiger Belastung. Atembeschwerden : Einige Menschen haben nach einer Covid-19-Infektion weiterhin Atembeschwerden, die durch die Entzündung der Lunge verursacht werden können.

: Einige Menschen haben nach einer Covid-19-Infektion weiterhin Atembeschwerden, die durch die Entzündung der Lunge verursacht werden können. Brustschmerzen : Einige Menschen mit Long Covid berichten von anhaltenden Brustschmerzen und Engegefühlen.

: Einige Menschen mit Long Covid berichten von anhaltenden Brustschmerzen und Engegefühlen. Muskelschwäche : Viele Menschen berichten von einer anhaltenden Schwäche in den Muskeln, insbesondere in den Beinen.

: Viele Menschen berichten von einer anhaltenden Schwäche in den Muskeln, insbesondere in den Beinen. Schmerzen in Gelenken und Muskeln: Einige Menschen haben nach einer Covid-19-Infektion weiterhin Schmerzen in den Gelenken und Muskeln.

Einige Menschen haben nach einer Covid-19-Infektion weiterhin Schmerzen in den Gelenken und Muskeln. Kopfschmerzen : Einige Menschen haben anhaltende Kopfschmerzen, die von leicht bis schwer sein können.

: Einige Menschen haben anhaltende Kopfschmerzen, die von leicht bis schwer sein können. Konzentrations- und Gedächtnisprobleme: Viele Menschen mit Long Covid haben Probleme mit Konzentration und Gedächtnis.

Viele Menschen mit Long Covid haben Probleme mit Konzentration und Gedächtnis. Depressionen und Angstzustände: Einige Menschen haben nach einer Covid-19-Infektion weiterhin Depressionen und Angstzustände.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Symptome auch bei anderen Erkrankungen oder Zuständen auftreten können und dass nicht alle Menschen, die Covid-19 hatten, diese Symptome tatsächlich erfahren. Wenn du jedoch diese Symptome hast und eine Covid-19-Infektion hattest, solltest du ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, um eine angemessene Diagnose und Behandlung zu erhalten.

Was ist der Unterschied zu "Long Covid" und "Post Covid"?

"Long Covid" und "Post Covid" sind in der Regel Synonyme und beziehen sich auf das anhaltende Auftreten von Symptomen bei Menschen, die eine Covid-19-Infektion überstanden haben. Es gibt jedoch leichte Unterschiede in der Verwendung dieser Begriffe.

"Long Covid" wird oft verwendet, um Symptome zu beschreiben, die länger als einige Wochen nach der Infektion andauern und nicht innerhalb eines üblichen Erholungszeitraums verschwinden. Dies kann Wochen oder sogar Monate dauern.

"Post Covid" hingegen bezieht sich im Allgemeinen auf die Phase nach einer Covid-19-Infektion, in der sich Menschen erholen und möglicherweise noch einige Symptome haben, die jedoch nicht so schwerwiegend oder lang anhaltend sind wie bei Long Covid.

Kontakt und Anfahrt

Klinik am Steigerwald

Waldesruh

97447 Gerolzhofen

Tel: 09382/949207

E-Mail: c.hoh@tcmklinik.de

