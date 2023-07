Das Thema Rente bleibt in Deutschland weiter in der Diskussion. Die Bundesregierung hat Änderung für das Jahr 2023 angekündigt. So soll das Aus für die Doppelbesteuerung geplant sein. Und seit Juli dieses Jahres ist ganz aktuell eine Erhöhung der Rente in der Umsetzung, wie infranken.de bereits berichtet hat. Doch wann kommt das Geld aufs Konto?

Leider hat sich bereits gezeigt, dass eben doch nicht alle davon profitieren. Hunderttausende Rentner werden leer ausgehen. Für Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ist dennoch eine Sache ganz klar. Auf einer Internetseite der Bundesregierung erklärt er: "Damit die Menschen auch in Zukunft auf eine gute Altersvorsorge vertrauen können, will ich die gesetzliche Rente dauerhaft stabilisieren."

Unterschiedliche Termine für Auszahlung der Rentenerhöhung

Für die Auszahlung der Rentenerhöhung gibt es tatsächlich zwei unterschiedliche Termine. Der Grund dafür liegt im Reformpaket Agenda 2010. Entworfen wurde dies im Jahr 2003, noch unter Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Problem zu dieser Zeit: Die Staatsschulden waren hoch, die Sozialkassen leerten sich. Die Rentenauszahlungen wurden verschoben und ab April 2004 am Ende des Monats überwiesen, so heißt es bei der Frankfurter Rundschau unter Berufung auf einen Beitrag des Mitteldeutschen Rundfunks.

Amt: Deutsche Rentenversicherung Gründung: 1. Oktober 2005 Bundesträger: Deutsche Rentenversicherung Bund und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Hauptsitz: Berlin

Die Deutsche Rentenversicherung erklärt zu den unterschiedlichen Terminen für die Auszahlung der Erhöhung der Rente: "Wer bis März 2004 in Rente gegangen ist, erhält bereits Ende Juni mehr Geld. Bei einem Rentenbeginn im April 2004 oder später ist das Rentenplus erst Ende Juli auf dem Konto".

Bundesregierung setzt Pläne früher um für die Rente

Die Erhöhung der Rente wird oder wurde also zu folgenden Termine auf das Konto eingezahlt:

Rentenbeginn bis März 2004 - Auszahlung Ende Juni

Rentenbeginn im April 2004 - Auszahlung Ende Juli

Zusätzlich weist die Versicherung darauf hin, dass dadurch jetzt in den alten und neuen Bundesländern ein entsprechend gleich hoher aktueller Rentenwert gilt und dies ein Jahr früher als ursprünglich geplant vom Gesetzgeber umgesetzt wurde. Die Auszahlung erfolgt automatisch.

Entgeltpunkte wichtig für die Höhe der Rente

Wie die Deutsche Rentenversicherung schreibt, steigt unterm Strich in den alten Bundesländern der Wert eines Entgeltpunktes in Euro von 36,02 Euro auf 37,60 Euro. In den neuen Bundesländern geht es von 35,52 Euro auf ebenfalls 37,60 Euro.

Entgeltpunkte sind ein entscheidender Bestandteil der Rentenformel. Dazu heißt es: "Die Höhe der Entgeltpunkte ergibt sich unter anderem aus dem Verhältnis des Einkommens des Versicherten mit dem Durchschnittseinkommen aller Versicherten". Entgeltpunkte für Beitragszeiten gehören zu persönlichen Entgeltpunkten jedes Versicherten. Beispiele*:

Verdienst 76.200 Euro (BBG 2017) dividiert durch 37.103 Euro (vorläufiges Durchschnittsentgelt 2017) ergibt 2,05 Entgeltpunkte

Verdienst 37.103 Euro (vorläufiger Durchschnittsverdienst 2017) dividiert durch 37.103 Euro ergibt genau einen Entgeltpunkt

Verdienst 18.551,50 Euro (halber vorläufiger Durchschnittsverdienst 2017) dividiert durch 37.103 Euro ergibt 0,5 Entgeltpunkte



*Beispiel der Deutschen Rentenversicherung

