Nahrungsergänzungsmittel boomen: Wie gesund sind sie wirklich? - Wechsel - und Nebenwirkungen

Schön, fit und leistungsstark: Nahrungsergänzungsmittel boomen

boomen Unterschied von Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten

von Nahrungsergänzungsmitteln und Wie wirken Nahrungsergänzungsmittel?

Nahrungsergänzungsmittel? Wie gut sind sie wirklich? Betrachtung der Faktenlage

Von Inhaltsstoffen und jeder Menge Zucker

NEM und Kinder: Alles völlig unbedenktlich?

Sie machen schön, schlank, fit, wach und leistungsstark. Päckchen auf, Pulver ins Glas, umrühren, trinken, fertig. Nahrungsergänzungsmittel (NEM) boomen. Der Hype um die bunten Pulver-Päckchen und Super-Shakes, die nicht nur ein besseres Wohlbefinden, sondern gleich einen gesünderen Lifestyle versprechen, wächst und wächst. Nicht zuletzt, weil sich das Image vieler NEM geändert hat: Über Instagram, Influencer und über den Direktvertrieb im Freundes- und Bekanntenkreis über sogenanntes Multi-Level-Marketing spezieller NEM-Firmen erreichen die Mittel mittlerweile vor allem junge Leute.

Näherungsergänzungsmittel boomen: Seit fünf Jahren wächst die Branche stetig

Laut ärzteblatt.de erfahren jegliche Nahrungsergänzungsmittel seit etwa fünf Jahren einen durchschnittlichen Zugewinn von rund sechs Prozent pro Jahr – Tendenz steigend. Im Jahr 2019 erwirtschafteten derartige Produkte einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro. Besonders beliebt: Vitamin- und Mineralstoffpräparate, Produkte wie Spurenelemente, Ballaststoffe, Pflanzen- und Kräuterextrakte.

Doch, wo Erfolg herrscht, ist Kritik nicht weit: Nahrungsergänzungsmittel seien überflüssig, heißt es in etlichen Foren oder auf Websites. Eine ausgewogene Ernährung reiche aus, um gesund, fit und leistungsstark zu sein. Pulver, Shakes und Riegel könnten sogar gesundheitsschädlich werden. Wer nicht aufpasst, könne sich "dopen", ohne es zu wollen. Doch, wie ist denn nun die Faktenlage?

Beginnen wir von vorne: Bereits im Mai 2004 stimmte der Bundesrat einem Entwurf einer Verordnung zu, der die Richtlinien für Nahrungsergänzungsmittel festlegt. Wiedergegeben in der Deutschen Apotheker Zeitung definiert sich ein NEM-Produkt dadurch, dass es erstens dazu bestimmt ist, die allgemeine Ernährung zu ergänzen, zweitens ein Konzentrat von Nährstoffen oder sonstigen Stoffen mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung allein oder in Zusammensetzung darstellt und drittens, in dosierter Form – also in abgemessenen kleinen Mengen via Kapseln, Päckchen, Pastillen, Pillen oder dergleichen – in den Verkehr gebracht wird.

Keine Zulassung: Nahrungsergänzungsmittel sind keine Medikamente

Da Nahrungsergänzungsmittel ebendieser Verordnung unterliegen, sind es keine Medikamente oder Arzneien. Diese unterliegen wiederum der Arzneimittelverordnung. NEM sind daher nicht geeignet, Krankheiten zu lindern oder gar zu heilen, sondern schlichtweg eine Ergänzung der allgemeinen Ernährung zu ermöglichen. Im Vergleich zu Arzneimitteln durchlaufen Nahrungsergänzungsmittel auch kein Zulassungsverfahren. Sie werden behandelt und gewertet wie alle anderen Lebensmittel auch und sind genauso gut oder schlecht geprüft, wie die Banane in Ihrem Obstkorb oder der Joghurt im Kühlschrank.

Die Mittel erwecken den Anschein, gesund zu sein. Betrachtet man allerdings die Liste der erlaubten Inhaltsstoffe, die durch die oben genannte Verordnung festgelegt wurden, könnten sich erste Zweifel breit machen: Süßungsmittel, Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Konservierungsstoffe oder auch Stabilisatoren dürfen problemlos Verwendung bei der Herstellung finden. Sind die Inhaltsstoffe auf der Verpackung angegeben, dürfen diese bis zu 50 Prozent von der angegebenen Menge abweichen. Arzneimittel und Medikamente dürfen im Vergleich bei Inhaltsstoffen nur 5 Prozent abweichen. Das bestätigt unter anderem das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Ein weiteres Problem, das unter anderem auch vom Bundesinstitut für Risikobewertung – kurz BfR – genannt wird, stellen sogenannte isolierte Nährstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln dar. Dazu zählt beispielsweise Zucker. Aufgelistet auf Verpackungen heißt dieser dann "Glucose", "Fructose", "Dextrose" oder "Laktose".

Die Verbraucherzentrale nennt hier ein klares Beispiel: Bei Untersuchungen von Produkten einer bestimmten Nahrungsergänzungsmittel-Marke ist in etlichen Fällen die Hauptzutat Zucker in einer der oben genannten Formen. "Der Verzehr von Zucker mit herkömmlichen Lebensmitteln ist in der Regel ohnehin hoch, Experten raten daher die Aufnahme von isolierten Zuckern stark zu senken", heißt es im diesbezüglichen Artikel der Verbraucherzentrale. Dass Zucker, vor allem in verarbeiteter Form, nicht gesund ist und Krankheiten fördern kann, ist allgemein bekannt. Dass Zucker in diversen Mengen eine aufputschende Wirkung hat, da er nur wenige Minuten nach Einnahme im Blut angelangt, den Insulinspiegel erhöht, zu einem kurzzeitigen Anstieg von Serotonin – also Glücksgefühlen – und unserer Konzentration führt: das machen sich wohl Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln zunutze. Kommen dann auch noch koffeinhaltige Inhaltsstoffe wie beispielsweise Guaranaextraktpulver hinzu, fühlen wir uns fit, wach und leistungsstark. Natürlich sind auch Vitamine in den NEM enthalten. Nur stehen diese laut Verbraucherzentrale, bei einer Vielzahl von Produkten eher am Ende der Zutatenliste. Wobei auch hier anzumerken ist, dass die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln den Zuckergehalt nicht angeben müssen.

"Kölner Liste": Orientierung in einem intransparenten Markt

Diverse Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln werben damit, dass namenhafte Leistungssportler ihre Produkte regelmäßig einnehmen und die jeweiligen Mittel auch auf der sogenannten "Kölner Liste" geführt werden oder ein TÜV-Siegel tragen. Bezüglich des TÜV-Siegels heißt es seitens der Verbraucherzentrale, dass dies nur "beweist", dass es ein Qualitätsmanagement gibt. Mehr aber auch nicht.