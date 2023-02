Über Krankheiten, die unsere Mandeln befallen, spricht man verhältnismäßig wenig - die Mandelentzündung ausgenommen. Auch unter dem Begriff Mandelsteine kann sich nicht jeder etwas Konkretes vorstellen. Dabei kommen diese eigentlich recht häufig vor und können dabei unangenehme Folgen haben.

Zunächst einmal gilt es aber zu klären, was man überhaupt unter Mandelsteinen versteht. In unseren Gaumenmandeln, den Tonsillen, gibt es sogenannte Krypten. Das sind kleine, tiefe Einkerbungen, in denen sich unter anderem Zellen, weiße Blutkörperchen, Speisereste und Bakterien sammeln. Aus diesen Ansammlungen bilden sich dann kleine Klumpen.

Mandelsteine: Wie entstehen sie?

Die Krypten werden normalerweise bei einer Anspannung der Kiefermuskulatur geleert, das passiert unter anderem beim Essen. Dadurch schlucken wir die Klumpen unbewusst herunter. Es gibt aber Umstände, wie beispielsweise die Nachwirkungen eines Infekts oder einer Mandelentzündung, die diesen Prozess verhindern.

Kommt es dazu, können sich die Zellen zu kleinen, stinkenden Steinchen, den sogenannten Tonsillolithen, verhärten. Diese können aufgrund von Vernarbungen an den Ausgängen nicht mehr eigenständig aus den Einkerbungen hinausgelangen. Mandelsteine sind zwar an sich harmlos, führen allerdings zu sehr starkem Mundgeruch und können bei Nichtbehandlung auch zu Husten und Schluckbeschwerden führen.

Es ist außerdem Vorsicht geboten: Wenn Mandelsteine wachsen, kann man sie mit bloßem Auge im Rachen erkennen. Durch ihre gelbliche Färbung haben sie dann große optische Ähnlichkeit mit einer Mandelentzündung. Um auf Nummer sicher zu gehen, solltest du lieber einen HNO-Arzt aufsuchen.

Diverse Hausmittel helfen: Mandelsteine wieder loswerden

Der Weg zum Arzt ist aber nur eine Vorsichtsmaßnahme. Denn um die Mandelsteine loszuwerden, reichen meist schon einfache Hausmittel. Grundlegend kann Mandelsteinen auch durch eine gute Mundhygiene vorgebeugt werden. Auch eine Munddusche oder -spülung schafft Abhilfe. Solange die Steine klein sind, kann ein kräftiges Husten, ebenso wie das Kauen harter Lebensmittel, wie beispielsweise Karotten, oder ein simuliertes Gähnen schon Wirkung zeigen.

Auch für größere Steine gibt es simple Lösungen:

Häufiges Gurgeln: Mit Wasser und einem der folgenden Zusätze: Salz, Kamillen- oder Salbeitee, Kokosöl, Apfelessig oder Zitronensaft

Kaugummikauen: Durch die Kaubewegung besteht eine gute Chance, dass die Krypten sich von selbst ausleeren

Ölziehen: Einen Teelöffel Kokosöl kräftig durch den Mund spülen - Das reinigt und beugt Mundgeruch vor

Ausdrücken: Mit einem Finger, Wattestäbchen oder Holzspatel und ganz viel Vorsicht kann man die Steine einfach aus den Krypten drücken - Achtung: Bloß keine spitzen Gegenstände verwenden!

Sollten die Hausmittel nicht helfen oder dir zu umständlich sein, kannst du dich immer noch an einen HNO-Arzt wenden. Mandelsteine können mit speziellen Pipetten oder auch einem Glas mithilfe von Unterdruck (das sogenannte Rödern) abgesaugt werden. Wie bereits erwähnt, ist und bleibt der einfachste Weg gegen Mandelsteine das regelmäßige und gründliche Reinigen deines Mundraums.

