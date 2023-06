Gaming wirkt sich positiv auf das Gehirn aus

Im Fokus stehen vor allem spezielle therapeutische Spiele

Testverfahren laufen bereits in deutschen Altenheimen

Bewohner*innen von Seniorenheimen sollen ihre körperliche sowie geistige Fitness durch Videospiele verbessern. Dazu wurden nun spezielle Spielekonsolen hergestellt, die bereits in der Praxis eingesetzt werden. Im Folgenden fassen wir den aktuellen wissenschaftlichen Stand zusammen.

Gaming und die Auswirkungen auf das Gehirn

Die therapeutische Kraft von Videospielen und Gaming wurde lange Zeit unterschätzt. So ist Wissenschaftler*innen bereits seit vielen Jahren bekannt, dass sich die räumliche Orientierung, die Gedächtnisbildung, das strategische Denken sowie die Feinmotorik durch das Videospielen verbessern lassen. Das zeigt auch eine Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus. Auch bei Menschen, die bereits älter als 70 Jahre sind, haben sich die relevanten Hirnareale durch das Gaming noch vergrößert. Gesellschaftsspiele waren in Alten- und Pflegeheimen schon immer beliebt. Sowohl als geistige Beschäftigung und für die feinmotorischen Fähigkeiten als auch um Gemeinschaften aufzubauen. Kartenspiele, Würfelspiele oder Ratespiele werden dabei gerne genutzt. Bundesweit werden bereits jetzt in vielen Pflegeeinrichtungen seniorengerechte Videospiele getestet. Ein Beispiel ist die Spielekonsole vom Start-up Retrobrain.

Alle Bewohner*innen erhalten dazu eine Karte mit einem QR-Code, anhand derer eine individuelle Spieleauswahl für sie getroffen wird. Schließlich gibt es auch einige Spiele, auf die verzichtet werden sollte. Beispielsweise ist es für einen Herzpatienten wenig sinnvoll, an einem digitalen Pingpong-Tisch zu schwitzen oder für einen Patienten mit Schlaganfall auf einem digitalen Postfahrrad Briefe auszutragen. Die vom Start-up hergestellte MemoreBox überträgt die Bewegung der Spielenden durch eine Kinect-Kamera direkt in das Spielgeschehen. Alle Spiele können sowohl sitzend als auch stehend durchgeführt werden. Fehlerzahlen oder Reaktionszeiten werden gespeichert und können vom Pflegepersonal analysiert werden. Dadurch haben die Spiele einen therapeutischen Mehrwert. Vorteilhaft ist an dieser Art von Gaming zudem, dass die Bewohner*innen sie alleine durchführen können. In Zeiten von Fachkräftemangel ist keine zusätzliche Betreuung notwendig.

Die Spiele sind optimal an das Alter der Patient*innen angepasst. Wer heute etwa 80 Jahre alt ist, hatte in den sechziger Jahren vermutlich die eigene "Höchstzeit". Daher werden im Hintergrund der Spiele beliebte Schlager aus dieser Zeit gespielt, wie zum Beispiel "Am Golf von Biskaya" von Freddy Quinn. Die Erklär-Stimme entspricht dabei akustisch dem Typ "sympathischer Schwiegersohn". Darüber hinaus soll der tägliche Umgang mit Videospielen auch dem Demenz-Prozess entgegenwirken. Dieser Frage sind Forschende am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf nachgegangen: So hat sich einerseits die körperliche Bewegung bei der Behandlung und Vorbeugung von Demenz als hilfreich erwiesen, andererseits haben Videospiele einen Effekt auf die Hirnstruktur und führen zu einer Vergrößerung des Hippocampus. Wichtig ist dabei, dass die Spieler*innen eine dreidimensionale Vorstellung entwickeln, sich also in einem virtuellen Raum bewegen. Ob sie ihr Gehirn in einer virtuellen oder echten Umgebung trainieren, spielt keine Rolle, die Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses nimmt zu.

Daddeln gegen Demenz

Gaming hat das Potenzial, zumindest den Ausbruch einer Alzheimer-Demenz zu verzögern. Das wäre ein Meilenstein im Kampf gegen die Krankheit, da pharmakologisch nach wie vor kaum Möglichkeiten bestehen. Momentan fehlt in deutschen Pflegeheimen häufig die Zeit, um sich mit den Senior*innen ausreichend zu beschäftigen und kognitive sowie körperliche Fähigkeiten zu fördern.

Durch eine Spielekonsole, wie beispielsweise die MemoreBox, geschieht dies auch ohne das Zutun von Pfleger*innen. In den Spielen werfen die Bewohner*innen Kugeln auf eine Kegelbahn oder tragen auf einem Fahrrad Briefe in einer virtuellen Stadt aus. Dabei macht man sich den natürlichen Spieltrieb des Menschen zunutze und kann auch für mehr Spaß und Freude im Alltag der Senior*innen sorgen.

Die Besonderheit in den therapeutischen Videospielen ist beispielsweise, dass sich immer wieder kleine Details wie eine Fahrtstrecke gemerkt werden und anschließend während einer sportlichen Betätigung wieder abgerufen werden müssen. Die Mischung aus körperlicher und kognitiver Tätigkeit soll am Ende den Nutzen ausmachen. Konzentrations-, Ausdauer- und Erinnerungsfähigkeit werden genauso trainiert, wie der Gleichgewichtssinn.

Präventive Maßnahmen können Gesundheit im Alter fördern

In der Wissenschaft werden therapeutische Videospiele Serious Games genannt. Ebenso gibt es das Exergaming, darunter versteht man Videospiele, in denen die motorischen Fähigkeiten gefordert sind. Auch die bekannten Hersteller von Konsolen und Games haben diesen Markt mittlerweile erschlossen. So bietet Xbox zum Beispiel einen adaptiven Controller an, sodass auch Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung am Spiel teilnehmen können. Als beliebt haben sich in Tests klassischer Spiele vor allem Auto- und Flugzeugsimulationen herausgestellt.

Das kann daran liegen, dass diese Spiele einen Bezug zur eigenen Lebenswelt herstellen. Das gilt ebenso für den Landwirtschafts-Simulator oder Angelspiele, mit denen Gefühle aus der Vergangenheit reproduziert werden. Therapeutische Effekte lassen sich allerdings vor allem in eigens dafür hergestellten Spielen nachweisen. Klassische Games dienen weiterhin eher der Freizeitbeschäftigungen. Ebenso werden Serious Games bereits heute in der Psychotherapie eingesetzt: So können die Spiele einerseits der Diagnostik dienen: Wie geht eine Person mit Kränkungen und Niederlagen um? Wie gehen Patient*innen mit neuen Situationen um? Wie gelingt ihnen Teamwork?

Auch kann man eventuelle Parallelen aufzeigen zwischen Spiel und Realität, etwa wie ein Mensch mit Spielcharakteren umgeht und wie mit realen Menschen. Über den Umweg des Spiels können viele reale Beziehungen besprochen werden. Auch darüber könnten sich neue Ansatzpunkte im Bereich der Altenpflege etablieren, um noch besser auf die alternden Menschen eingehen zu können.

Fazit

Therapeutische Spiele auf eigens dafür produzierten Konsolen beweisen sich als förderlich, um kognitive und motorische Fähigkeiten von älteren Menschen zu stärken. In Zukunft werden viele Pflegeheime auf diese Art der Förderung setzen, vor allem da dazu kein zusätzliches Personal benötigt wird. Ob ältere Menschen das Angebot annehmen ist dabei individueller Natur, schließlich sind die Menschen nicht mit dieser Technik aufgewachsen. Doch auch Digital Natives werden irgendwann zu Bewohner*innen eines Altenheims und könnten dann Teil einer ganz neuen Therapieform sein.