Franken vor 1 Stunde

Arzneimittel

Fluorchinolon-Antibiotika - Pharmakonzerne warnen vor heftigen Nebenwirkungen

Millionenfach werden jedes Jahr in Deutschland Fluorchinolone verschrieben: Die Antibiotika bergen allerdings risikoreiche Nebenwirkungen. Deshalb reagiert nun das zuständige Bundesinstitut. Pharmaunternehmen warnen in einem speziellen Brief.