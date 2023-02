Inhaltsstoffe von Tomaten

von Tomaten Grundlagen der Studie

Durchführung und Ergebnisse

und Fazit

Tomaten sind nicht nur geschmackvoll und vielseitig einsetzbar, sondern können darüber hinaus unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Eine aktuelle Studie zeigt, welche Auswirkungen Tomaten auf die Darmflora haben.

Inhaltsstoffe von Tomaten und eine Studie zu ihrer Wirkung

Tomaten zählen zu den sogenannten Fruchtgemüsesorten. Lange Zeit wurden Tomaten als Heilpflanzen eingesetzt. So beispielsweise von dem spanischen Arzt Alfaro, der sie unter anderem einsetzte, um den Körper zu reinigen und Kopfschmerzen, Schwellungen und Brandwunden zu lindern. Später wurde das rote Fruchtgemüse auch in der Küche europaweit zu einer Beliebtheit. Der zugleich süße und säuerliche Geschmack wird gerne in zahlreichen Gerichten verwendet. 2020 wurden in Deutschland nach Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung pro Kopf rund 27,2 kg Tomaten verzehrt.

Regelmäßig Tomaten in deinen Speiseplan einzubauen, kann einige gesundheitliche Vorteile für dich haben. Das Lebensmittel hat nur wenige Kalorien, enthält dafür aber viele Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Schon nach kurzer Zeit soll der Verzehr von Tomaten sogar dazu führen, dass sich die Vielfalt der Darmmikroben und die Konzentration einer "guten" Bakterienart erhöhen.

Letzteres wurde in einer aktuellen Studie von Forscher*innen der Pennsylvania State University und der Ohio State University herausgefunden. Die Forschenden richteten ihr Interesse auf die Auswirkungen von Tomaten auf das Darmmikrobiom. Veröffentlicht wurde die Studie im Fachmagazin "Microbiology Spectrum".

Durchführung und Forschungsergebnisse

Durchgeführt wurde die Studie an 20 Ferkeln. Hintergrund dessen war, dass die Tiere den menschlichen Stoffwechsel gut modellieren. Für einen Zeitraum von zwei Wochen erhielt die eine Gruppe ein mit gefriergetrocknetem Tomatenpulver angereichertes Futter, während die andere normales Futter erhielt. Bei beiden Gruppen war die Aufnahme von Zucker, Ballaststoffen, Eiweiß, Fetten und Kalorien identisch.

Zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten, einmal zu Beginn der Studie, einmal bei der Halbzeit und einmal am Ende, wurden Kotproben genommen. Anhand derer konnten die Forscher*innen die Veränderungen der mikrobakteriellen Eigenschaften im Darm untersuchten. Fachleute beschäftigten sich damit, die vorhandene mikrobielle DNA zu sequenzieren. In einer Pressemitteilung der Ohio State News postulierte der Studienautor, dass zum ersten Mal untersucht worden sei, wie sich der Verzehr von Tomaten auf das Mikrobiom auswirken kann.

Zusammengefasst konnten die Forscher*innen zwei wesentliche Änderungen feststellen. Einerseits stieg die Vielfalt der Mikrobenarten im Darm an. Zweitens konnte ein günstigeres Profil der Bakterienarten Phyla Bacteroidota (früher Bacteroidetes) im Vergleich zu Bacillota beobachtet werden. Diese Beobachtung kann den Forschenden zufolge mit einer positiven Auswirkung auf die Gesundheit in Verbindung gebracht werden. Dazu gehört beispielsweise ein vermindertes Risiko zur Entwicklung von Fettleibigkeit und zur Entstehung verschiedener Erkrankungen, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebs-Arten.

Fazit

Die Forschenden konnten im Zuge ihrer Studie herausfinden, dass der Konsum von Tomaten nicht nur positive Effekte auf die Darmflora hat, sondern überdies weitere Vorteile für die Gesundheit mit sich bringen kann. Es lohnt sich demzufolge, ab und an das Fruchtgemüse in deinen Speiseplan zu integrieren.

Dennoch gibt es der Studienautorin, Jessica Cooperstone, zufolge immer noch einige Unklarheiten in Bezug auf die Auswirkungen des Tomatenverzehrs auf das Mikrobiom. Für das volle Verständnis sei es nötig, dass Folgestudien an Menschen durchgeführt werden. Nur so ist es möglich, konkrete Ernährungsempfehlungen zu erstellen, die zu einer langfristigen Verbesserung der menschlichen Gesundheit führen können.