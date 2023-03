Was sind eigentlich Nelken ?

? Kauf und Aufbewahrung - das musst du beachten?

- das musst du beachten? Wie kannst du sie in Speisen verwenden?

Werden Gewürznelken auch anderweitig eingesetzt?

Welchen Einfluss haben Gewürznelken auf deinen Körper?

Die Gewürznelke wird hierzulande aufgrund ihres charakteristischen Aromas überwiegend in der Weihnachtszeit verwendet. Doch die unscheinbar wirkenden Nelken sind wahre Alleskönner und bestens geeignet für den ganzjährigen Einsatz in Küche und Haushalt.

Was ist charakteristisch für die Nelke?

Zunächst fällt dir sicherlich die anmutig aussehende Blume ein, wenn du an den Begriff "Nelke" denkst. Schließlich zählt sie zu den beliebtesten Gartenpflanzen. Doch im Zusammenhang mit der Zubereitung leckerer Speisen ist die Gewürznelke gemeint. Diese wächst am immergrünen Gewürznelkenbaum, der zur Gattung der Myrtengewächse gehört und eine stattliche Höhe von bis zu zwanzig Metern erreichen kann. Der Baum wächst hauptsächlich in tropischen Regionen.

Die Blütenknospen werden aufwendig von Hand geerntet, schon bevor sie sich öffnen. Der ideale Zeitpunkt ist gekommen, wenn sich die zunächst grüne Farbe in ein zartes Rosa verwandelt. Danach werden sie gedörrt. Sie härten während des Vorgangs aus und erhalten eine dunkle Farbe. Nach der Trocknung erhält das beliebte Gewürz sein typisches Aussehen, das an einen Nagel erinnert. Daraus wandelte sich im Laufe der Jahrhunderte der Begriff "Nelke" ab.

Nur mit Salz oder Pfeffer deine Speisen zu würzen, ist auf die Dauer eher langweilig. Den Eigengeschmack von Fleisch, Gemüse oder Soßen kannst du mit einer Vielzahl an Gewürzen oder Mischungen raffiniert hervorheben. Dazu gehören Nelken, die in vielen Mahlzeiten und Getränken für eine Geschmacksexplosion sorgen.

Das musst du bei Nelken beachten

Wenn du eine Nelke probierst, stellst du ein leicht scharfes, aber dennoch würziges und eher holziges Aroma fest, welches von einer leicht süßlichen Note begleitet wird. Deshalb sind die kleinen Geschmackswunder ideal, um deinen Speisen den individuellen Pfiff zu verleihen.

Gewürznelken erhältst du im Handel in gemahlener oder in ganzer Form. Beim Kauf ganzer Nelken solltest du unbedingt auf die Qualität achten, denn nur einwandfreie Ware macht dein Essen zum Genuss. Die Stängel sollten prall und nicht trocken sein oder staubig aussehen. Am besten greifst du zu Produkten in Bio-Qualität, denn diese werden nicht bestrahlt. Gründe hierfür sind die Reduzierung von Mikroorganismen sowie eine längere Haltbarkeit. Die Verbraucherzentrale macht darauf aufmerksam, dass diese Art der Behandlung laut WHO keine Auswirkungen auf die Gesundheit haben soll.

Eine hervorragende Güteklasse sieht leicht fett aus, denn wenn du mit dem Fingernagel dagegen drückst, sollte etwas Öl aus der Nelke austreten. Hierzu gibt die Verbraucherzentrale Bayern wertvolle Tipps, wie du die Frische testen kannst. Gib ein paar Nelken in ein Gefäß mit Wasser. Sinken sie zu Boden oder treiben sie mit dem Köpfchen nach oben, handelt es sich um eine hochwertige Ware. Dagegen schwimmen alte oder ungenießbare Gewürznelken waagerecht auf der Wasseroberfläche. Du kannst die Gewürznelken optimal lagern, indem du sie trocken und vor Sonnenlicht geschützt in deiner Vorratskammer aufbewahrst. Verbrauche sie innerhalb weniger Monate, ansonsten verlieren sie ihren einzigartigen Geschmack.

Kochen mit Nelken - einfach und lecker

In einer vielseitigen Küche dürfen Gewürznelken nicht fehlen. Der Eigengeschmack vieler Speisen wird durch sie perfekt hervorgehoben. Achte allerdings darauf, die Nelken sparsam hinzuzugeben. Dies gilt insbesondere, wenn du Pulver bevorzugst. Bei ganzen Nelken können die kleinen Stiele bitter sein. Dagegen haben die breiten Köpfchen einen angenehmen Geschmack. Zudem mögen viele Menschen die leicht scharfe Note nicht, vorwiegend Kinder verziehen gerne ihr Gesicht, wenn sie auf eine Nelke beißen.

Fügst du ganze Nelken hinzu, kannst du sie nach dem Kochen einfach herausnehmen. Damit verhinderst du, dass deine Gäste ungewollt eine Gewürznelke verzehren. Du kannst sie aber auch einfach in den Speisen belassen, denn Gewürznelken können komplett verspeist werden, wenn du das pikante Aroma magst.

Lecker schmeckt ein heißer Tee mit Nelken, der in Minutenschnelle fertig ist. Außerdem kannst du Nelken folgenden Gerichten und Getränken beimengen, vor allem, wenn sie schwer verdaulich sind:

Schmorgerichte

Fleisch und Fisch

Rotkraut und Sauerkraut

Suppen

Soßen und Marinaden

Kuchen und Gebäck

Glühwein und Früchtepunsch

Einwecken von Gemüse

Nelken sind ideal bei körperlichen Beschwerden

Die Nelke ist ein unschlagbares Gewürzwunder in deiner Küche. Durch die ätherischen Öle hat sie auch als Heilpflanze ihren festen Platz. Insbesondere das in Nelken enthaltene Eugenol hat entzündungshemmende und desinfizierende Eigenschaften. Für den täglichen Gebrauch gibt es hochwertiges Nelkenöl.

Bei Problemen im Mundbereich kannst du Nelken kauen und zusätzlich unangenehmen Mundgeruch vermeiden. Für eine effektive Zahnfleischpflege oder bei Halsschmerzen kannst du mit verdünntem Öl gurgeln. Zahnschmerzen linderst du mit verdünntem Öl, das du mit einem angefeuchtetem Wattepad an der entsprechenden Stelle aufträgst. Dennoch solltest du vorsichtshalber einen Zahnarzt aufsuchen, um dich behandeln zu lassen.

Blähungen, ein Völlegefühl oder Krämpfe verschwinden mit der Einnahme von verdünntem Nelkenöl. Zudem kann es helfen, depressive Verstimmungen zu verbessern, es wirkt belebend und kann helfen, die Konzentration zu steigern. Alternativ kannst du bei Erkältungskrankheiten das Öl sogar inhalieren. Selbst in der Krebsbehandlung wird der Wirkstoff eingesetzt.

Es gibt Besonderheiten bei der Verwendung

Allerdings solltest du darauf achten, eine Überkonzentration oder den direkten Kontakt mit unverdünntem Öl zu vermeiden, da es zu Hautreizungen kommen kann. Außerdem leiden einige Personen unter einer Kontaktallergie gegen Eugenol.

Schwangere sollten auf die Verwendung verzichten, da das Öl vorzeitige Wehen auslösen kann. Vorsicht ist bei Kleinkindern geboten, denn häufig reagieren diese mit unerwünschten Nebenwirkungen auf ätherische Öle. Solltest du es dennoch bei deinem Nachwuchs einsetzen, dann nur in stark verdünnter Form.

Ferner hilft Nelkenöl prima, nervige Insekten abzuwehren, weil Wespen und Stechmücken den Duft bekanntlich nicht mögen. Hierzu stellst du einfach ein Schälchen mit einem in Nelkenöl getränkten Wattebausch auf den Fenstersims. Oder du steckst ganze Gewürznelken in eine aufgeschnittene Zitrone. Dieses einfache Hausmittel wehrt die Plagegeister zuverlässig ab. Hat eine Stechmücke bereits zugestochen, kannst du die Stelle mit konzentriertem Nelkenöl beruhigen, weil es leicht betäubend wirkt. Angenehm sind Nelken als Raumbeduftung, wenn du ganze Orangen damit spickst.

Fazit - Helfer in der Küche und der Heilkunde

Du solltest stets Nelken vorrätig haben - egal, ob ganz, gemahlen oder als Öl. Denn das vielseitige Gewürz ist in jeder Form leicht dosierbar. Gewürznelken werden schnell zur unverzichtbaren Zutat in der täglichen Kochroutine und sind zudem ideale Ersthelfer bei gesundheitlichen Problemen.

Du interessierst dich für Ernährung und deren gesundheitliche Auswirkungen auf deinen Körper? Dann findest du hier weitere ähnliche Artikel: