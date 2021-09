Käse schließt den Magen: Woher kommt der Spruch?

Woher kommt der Spruch? Schließt Käse tatsächlich den Magen?

Welcher Käse macht besonders satt?

Wie gesund ist Käse?

Der Spruch, dass Käse den Magen schließt, stammt vermutlich von dem römischen Schriftsteller und Gelehrten Plinius, der bereits vor etwa 2.000 Jahren der Käse mit jeder Mahlzeit abrundete. Er dachte wohl, dass Käse gut für seine Verdauung sei. Und bis heute ist es immer noch so, dass am Ende einer Menüfolge oder bei Feierlichkeiten Käseplatten zum Abschluss des Mahls gereicht werden. Was ist also dran an Omas Gerücht, dass Käse den Magen schließt? Wir wissen es und haben für dich alle Fakten zu dem Thema herausgefunden.

Käse schließt den Magen: Wahr oder falsch?

Käse fördert, im Gegensatz zum Käse-Mythos, die Verdauung nicht. Tatsächlich aber fühlt man sich schneller satt, wenn man kalorienreichen Käse isst. Das liegt an den im Käse enthaltenen Fettsäuren und Eiweißen. Diese verzögern die Entleerung des Magens. So könnte man also sagen, der Käse schließt den Magen nicht, sondern verstopft ihn eher.

Der sehr kalorienhaltige Käse löst ein langanhaltendes, starkes Sättigungsgefühl aus. Vermutlich entstand aus diesem Grund der Spruch im übertragenen Sinne, dass Käse den Magen schließt. Gouda oder Camembert sollen besonders satt machen, Hartkäse, wie beispielsweise Parmesan oder Bergkäse, sind dagegen besonders gesund. Käsesorten wie diese liefern nämlich die meisten Mineralstoffe, wie beispielsweise Kalzium.

Käse regt ausserdem die Speichelproduktion an und kann je nach Sorten, die viel Phosphor und Kalzium enthalten, Kariesbildung vorbeugen und gesunden Zahnschmelz langfristig erhalten. Zudem ist Käse gesund für den Knochenaufbau und den Erhalt von Muskeln. Lese-Empfehlung: Wie Käse deine Gesundheit schützt, erfährst du in unserem Artikel.

Gesundheitsvorteile: Käse ist das bessere Dessert

Statt als Nachtisch zuckerhaltige Süßspeisen wie Eis, Kuchen oder Pudding zu reichen, ist es deutlich gesünder, Käse anzubieten. Ich-liebe-kaese.de bietet viele tolle Rezeptvorschläge. Empfehlung: Wie du Käse ganz einfach selbst herstellst, erfährst du im Buch "Käse selber machen: Wie du deinen Käse zuhause selber herstellst", das bei Amazon erhältlich ist.*

Käse ist zudem ein wertvoller Vitamin B12-Lieferant. Vitamin B12 ist für die Bildung von roten Blutkörperchen zuständig, so wie für einen guten Energiestoffwechsel des Körpers.

Perfekt eignet sich Käse außerdem als Aperitif, der als Auftakt in Begleitung von Champagner oder Portwein zu einem stilvollen Mahl gereicht werden kann. Mehr zu den einzelnen Käsesorten und wie du sie anbieten kannst, erfährst du im Käselexikon. Lese-Tipp: Zehn Lebensmittel, die zu Unrecht als ungesund gelten, verraten wir dir in unserem Artikel.