Bei diesen Lebensmitteln besser Bio kaufen

kaufen Welche Pestizide werden verwendet?

werden verwendet? Sind sie schädlich ?

? Kannst du trotzdem zu "nicht-Bio" greifen?

Viele Menschen verbinden Bio-Siegel mit einer geringeren Pestizidbelastung des Lebensmittels und greifen deshalb immer wieder zu den etwas kostspieligeren Produkten. Dennoch scheint es keine Einigkeit darüber zu geben, ob Bio-Lebensmittel wirklich besser und gesünder sind als konventionell hergestellte Produkte. Da es viele unterschiedliche Studienergebnisse zu dem Thema gibt, kann es sinnvoll sein auf die einzelnen Produkte zu schauen. Manchmal lohnt sich nämlich der Griff zum Bio-Produkt und manchmal kann auch ohne Probleme zum konventionell hergestellten Produkt gegriffen werden.

Bei diesen Lebensmitteln besser zu Bio greifen

Es gibt Lebensmittel, bei denen es durchaus sinnvoll sein kann, die Bio-Version zu kaufen. Zu ihnen zählen:

Obst und Gemüse - hier gibt es eine geringe Belastung an Pestiziden

- hier gibt es eine geringe Belastung an Pestiziden Fleisch - die Qualität ist bei Bioprodukten höher

- die Qualität ist bei Bioprodukten höher Native Öle - sie enthalten wertvolle Inhaltsstoffe

- sie enthalten wertvolle Inhaltsstoffe Fertiggerichte

Vollkornprodukte

Bei Obst und Gemüse kann man sich an der Empfindlichkeit der Produkte orientieren: Bei eher empfindlicheren Lebensmittel lohnt sich oftmals ein Griff zu den Bio-Produkten. Diese sind oft weniger mit Schadstoffen belastet. Das gilt beispielsweise für Birnen, Beeren, Paprika und Blattsalat.

Welche Pestizide kommen zum Einsatz? Sind sie schädlich?

Pestizide werden oftmals von der Landwirtschaft eingesetzt, um ihre Ernte zum einen vor Insekten und Unkraut zu schützten, zum anderen aber auch um Pilzbefall vorzubeugen. Es gibt sowohl chemische als auch biologische Pflanzenschutzmittel, die von den Landwirten eingesetzt werden können. In der konventionellen Landwirtschaft gibt es um die 270 Wirkstoffe, die zugelassen sind. Ihr Einsatz hat auf verschiedene Bereiche einen eher negativen Einfluss. Durch Luft oder Regen können die Pestizide in andere Biotope und Gewässer gelangen und dort eine Gefahr für die Natur darstellen. Eine Folge kann die Verarmung der Pflanzenwelt sein, auch den dort lebenden Insekten und Vögeln wird die Lebensgrundlage entzogen.

In der biologischen Landwirtschaft sind diese chemischen-synthetischen Pestizide verboten. Es werden natürliche Pflanzenschutzmittel verwendet, welche zudem biologisch abbaubar sind. Beispiele wären Kupfer, Schwefel oder auch Bienenwachs. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Pestizide weniger Schaden anrichten. Im Gegensatz zu chemischen Pestiziden wirken die natürlichen Pflanzenschutzmittel nicht nur an gezielten Stellen, sondern auf einer breiteren Fläche, wodurch wiederum andere Lebewesen zu Schaden kommen können.

Trotzdem sind die biologischen Pestizide eine bessere Alternative, da von ihnen viel weniger zugelassen sind, wodurch sich in der Summe der negative Einfluss auf die Natur minimiert. Viele Biobauern greifen außerdem zu natürlichen Methoden, um ihre Ernte zu schützen.

Kannst du trotzdem "nicht-Bio" kaufen?

Auch wenn es bei einigen Lebensmitteln durchaus sinnvoll sein kann zur Bio-Version zu greifen, schneiden manche Produkte, die konventionell hergestellten wurden, genauso gut ab.

Milchprodukte - hier konnten einige Produkte sogar mit einem besseren Ergebnis überzeugen

- hier konnten einige Produkte sogar mit einem besseren Ergebnis überzeugen Fisch - auch herkömmlicher Fisch konnte gegenüber der Bio-Alternative gut mithalten

- auch herkömmlicher Fisch konnte gegenüber der Bio-Alternative gut mithalten Raffinierte Öle - neben der Qualität konnte zum Beispiel auch der günstigere Preis bestechen

- neben der Qualität konnte zum Beispiel auch der günstigere Preis bestechen Beilagen - beispielsweise bei Nudeln ist die konventionelle Alternative völlig ausreichend

- beispielsweise bei Nudeln ist die konventionelle Alternative völlig ausreichend Genussmittel - hier hat jedes zweite herkömmliche Produkt überzeugt

Auch Gemüse, das unter der Erde wächst, ist weniger von Pestiziden belastet, hier kann also auch zu herkömmlichen Alternativen gegriffen werden. Zudem ist es fast immer sinnvoll zu saisonaler Ware zu greifen, da diese meist auch weniger belastet ist.

Fazit: Ist Bio wirklich besser?

Insgesamt kann also nicht davon ausgegangen werden, dass Bio-Produkte immer die bessere Wahl sind. Auch die konventionell hergestellten Lebensmittel haben größtenteils eine hohe und gute Qualität, was die Pestizidbelastung angeht. Hier kannst du also je nach Lebensmittel deine Wahl treffen. Bezogen auf die Umwelt kann es aber durchaus sinnvoll sein zu Bio-Produkten zu greifen und auf die verschiedenen Siegel zu achten, da diese Lebensmittel in ihrer Herstellung oft eine geringere Belastung für die Natur darstellen.