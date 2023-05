Chebula : Der Beauty-Trend ist schon im Ayurveda bekannt

Hilft nicht nur gegen Hautalterung, sondern auch allgemein bei Hautirritationen

Wird als alternatives Heilmittel bei Psoriasis eingesetzt

Der Trend um Chebula mag noch relativ neu sein, der Wirkstoff selbst ist es nicht: Im Ayurveda ist er bereits als Verjüngungsmittel bekannt. Der genaue Name des Beauty-Vielkönners, nach dem ihr guten Gewissens Ausschau halten könnt, lautet darum auch: Terminalia Chebula Frucht Extrakt. Man findet "die Königin der Heilpflanzen" gelegentlich auch unter den Namen Haritaki oder Myrobalane. Haritaki ist dabei der Name der Frucht, die an den Myrobalanenbäumen wächst und aus der Chebula gewonnen wird.

Chebula - Antioxidatives Wundermittel und Beauty-Vielkönner

Chebula macht sich gerade einen Namen als ayurvedischer Superpower-Wirkstoff im Beautybereich. Bei der "Chebula terminalia", wie der Fachbegriff lautet, handelt es sich eigentlich um die Haritaki, die Frucht des Myrobalanenbaumes, auch chebulische Myrobalane genannt. Aus dieser Frucht wird wiederum das Haritaki-Pulver gewonnen, das auch hierzulande erhältlich ist. Unter dem Namen Chebula hat der Fruchtextrakt nun aber auch Verwendung als Bestandteil von vielerlei Pflegeprodukten gefunden. Die Wirkung wurde bereits wissenschaftlich nachgewiesen: Chebula wirkt hochgradig antioxidativ. Was wiederum bedeutet, dass Chebula freie Radikale bekämpft, die wiederum zu oxidativem Stress führen würden, der dann zu vorzeitiger Hautalterung oder Unreinheiten führen kann. Gegen beides beugt Chebula, welches außerdem reich an Phenolen und entzündungshemmend ist, also erwiesenermaßen vor.

Das war aber noch nicht alles: Durch den hohen Anteil an Antioxidantien können auch UV-Schäden auf der Haut ausgeglichen werden und das Hautbild wird laut Vogue insgesamt viel ebenmäßiger. Abgesehen von den vielfältigen positiven Wirkungen, die durch den hohen Anteil an Antioxidantien zustande kommen, spendet Chebula der Haut auch ein enormes Maß an Feuchtigkeit: Sie sieht also gestraffter und strahlender aus.

Da Chebula auch Entzündungen der Haut reduziert, muss der Wirkstoff nicht unbedingt im Anti-Aging-Bereich zum Einsatz kommen: Er hilft auch bei allgemeinen Hautirritationen und sogar gegen Schuppenflechte, "Psoriasis". Auch zur Vorbeugung, Zellschutz und zum Schutz gegen äußere Einflüsse wie UV-Strahlung hilft der Trend-Inhaltsstoff.

Das kann der bioaktive Wirkstoff

Die traditionelle asiatische Medizin schwört auf Terminalia Chebula auch im Hinblick auf Krebs- und Diabetesvorbeugung und setzt den pflanzlichen Wirkstoff auch ergänzend bei der Behandlung bei bereits vorhandener Erkrankung ein. Das Wunderbare an Chebula ist auch, dass es bioaktiv, als Wirkstoff also gut verfügbar und absolut natürlich ist. Während man bei reinem Retinol etwa trotzdem immer beachten muss, wann es zu viel des Guten ist, ist die ayurvedische Heilpflanze demgegenüber völlig unbedenklich. Ein Mehr an Antioxidantien schadet der Haut keinesfalls, davon kann sie gar nicht genug bekommen.

