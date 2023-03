Kurkuma bei Öko-Test

Das goldgelbe Gewürz Kurkuma kannst du beispielsweise in einem Reis-Gericht verwenden, dir Hauptbestandteile der Gelbwurzeleine goldene Milch damit zubereiten oder in einen Aufstrich mixen. Kaufst du ein Gewürz aus dem Supermarkt, ist laut Öko-Test Vorsicht geboten. Es wurden Mineralölbestandteile und Pestizide in den Kurkuma-Pulvern gefunden.

Das Gewürz Kurkuma im Öko-Test

Kurkuma gedeiht in den tropischen Regionen Asiens. Als Wurzel sieht Kurkuma dem Ingwer sehr ähnlich. Geschmacklich kann das gelbe Gewürz als mild-würzig, mit einer leicht erdigen oder bitteren Note beschrieben werden. In der asiatischen Küche verwendet man Kurkuma bevorzugt frisch zum Zubereiten von Speisen, während man in den westlichen Ländern Kurkuma vor allem als Bestandteil von Currypulver, Lebensmittelfarbstoff (E100) oder Mittel zum Färben von Eierschalen verwendet.

Hauptbestandteile der Gelbwurzel sind ätherische Öle, Harze, Eiweiße und Zuckerverbindungen sowie das namensgebenden Curcumin und andere Curcuminoide. Je nach Anbieter können sich die Inhaltsstoffe jedoch maßgeblich unterscheiden. So findest du auf dem Markt einerseits reine Kurkuma-Extrakte und Pulver, aber auch jene, die als Zusätze beispielsweise Pfeffer-Extrakt oder Vitamine enthalten. Dies macht es schwierig, einzelne Produkte miteinander zu vergleichen. In der indischen und chinesischen Medizin gilt Kurkuma als Heilmittel. Es soll unter anderem antioxidativ, entzündungshemmend und entgiftend wirken.

Öko-Test hat sich speziell auf die Inhaltsstoffe der Kurkuma-Pulver konzentriert. Dabei wurde untersucht, wie gesund das gelbe Pulver aus dem Supermarkt tatsächlich ist. Insgesamt wurden 19 verschiedene Kurkuma-Pulver getestet, unter denen sich auch zehn Bio-Produkte befanden. Ziel war Prüfung der Pulver hinsichtlich bedenklicher Stoffe und Verunreinigungen. Das Ergebnis überraschte: Nur ein Produkt überzeugte im Öko-Test, zwei befanden sich im Mittelfeld und ganze 16 Produkte fielen durch.

Überraschende Testergebnisse: Mineralölbestandteile und Pestizide festgestellt

Bei dem Kurkuma-Test konnte allein das Dennree Kurkuma gemahlen der Marke Naturland mit "sehr gut" abschneiden. Zwei weitere Produkte der Bio-Kategorie erhielten die Bewertung "befriedigend". Der Grund dafür, dass die anderen 16 Pulver mit "mangelhaft" oder "ungenügend" durchfielen, waren erschreckende Belastungen. Vorwiegend fanden sich Mineralölbestandteile. Sogenannte gesättigte Mineralölwasserstoffe (MOSH) konnten in jedem der Produkte, in unterschiedlichem Ausmaß, gefunden werden.

Die 16 Produkte, die beim Öko-Test durchfielen, enthielten pro Kilogramm mehr als vier Milligramm Mineralölbestandteile. Dieser Wert wurde als "stark erhöht" eingeschätzt. Im Dennree-Produkt wurden nur Spuren von MOSH gefunden. Zwar gibt es keinen offiziellen Richtwert, jedoch ist bekannt, dass sich MOSH im menschlichen Körper anreichert. Welche Auswirkungen das genau auf unsere Organe hat, ist den Tester*innen zufolge noch nicht klar. Einige der MOSH-Verbindungen gelten hingegen als krebserregend. Diese Belastung scheint den Herstellern bewusst zu sein: Sie erklärten gegenüber Öko-Test, dass dies an einer Grundbelastung des Rohstoffes sowie an dem Kontakt mit Jutesäcken oder Kunststofftüten liege. An einer Minimierung der Belastung werde gearbeitet.

Doch nicht nur Mineralöle sorgten für die Punktabzüge: Bei vier Produkten wurden außerdem Pestizide gefunden, wobei drei der vier Produkte sogar Bio-zertifiziert waren. Wie das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart zuletzt 2019 nachwies, ist die Pestizid-Belastung bei Bio-Gemüse und -Obst tatsächlich erheblich geringer. Bei Kurkuma gilt dies scheinbar jedoch nicht. Öko-Test fand sogar Reste des Pestizids Ethylenoxid, welches als krebserregend und erbgutverändernd eingeschätzt wird. Sein Einsatz ist in Deutschland und der EU nicht erlaubt.

Fazit

Beim Kauf von Kurkuma ist Vorsicht geboten: Öko-Test konnte sowohl Mineralölbestandteile als auch Pestizid-Belastungen feststellen. Im Fall von gemahlenem Kurkuma scheint das Bio-Siegel leider keine Garantie für eine fehlende Pestizid-Belastung zu sein.

Nur ein Produkt konnte mit "sehr gut" überzeugen. Möchtest du Kurkuma kaufen, ist es empfehlenswert, auf dieses zurückzugreifen. Dennoch ist auch zu beachten, dass nur 19 Produkte getestet wurden. Wie es bei anderen Produkten aussieht und welche Auswirkungen MOSH tatsächlich auf die Organe hat, bleibt offen.