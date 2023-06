Viele Promis teilen auf den sozialen Medien ihre Ernährungs-Tipps und Rezepte. So auch Victoria Beckham.

Die britische Designerin stellt einen Salat vor, der dich lange satt macht und für den du nur 5 Zutaten brauchst.

So geht der einfache Salat von Victoria Beckham

Egal, ob du gerade auf einer Diät bist und abnehmen möchtest oder ob du einfach Lust auf ein gesundes, erfrischendes und leichtes Gericht hast: Der Salat von Victoria Beckham eignet sich hierfür ideal. Wie ihr Mann David Beckham laut Glamour in mehreren Interviews verrät, ist Victoria in Bezug auf ihre Ernährung immer konsequent und achtet darauf, dass sie gesund isst. Auf Instagram hat die Designerin nun in ihrer Story das Rezept für einen Salat veröffentlicht, den sie gerne isst und den jede*r einfach nachmachen kann.

In ihrer Story hat Victoria laut Glamour verraten, dass für sie inzwischen "Salat-Saison" ist. Wichtig ist ihr bei dem Salat, dass er einfach zu machen ist und dennoch gut sättigt. Für das Rezept brauchst du:

Thunfisch

Kichererbsen

Avocado

Rucola

Zwiebeln

Zuerst musst du den Thunfisch und die Kichererbsen abtropfen lassen. Die Avocado und die Zwiebel schneidest du in Stückchen. Danach kannst du alles gemeinsam mit dem Rucola auf einen Teller legen und vermischen. Die Avocado sorgt dafür, dass der Salat ganz ohne Dressing nicht trocken, sondern cremig und würzig schmeckt. Ernährst du dich vegetarisch oder vegan, kannst du ein Thunfisch-Ersatzprodukt aus dem Supermarkt verwenden oder stattdessen beispielsweise ein Ei nehmen. Mengenangaben hat Victoria nicht veröffentlicht; du kannst also hier voll nach deinem persönlichen Hungergefühl gehen.

Ein Blick auf die Nährstoffe in dem Salat

Weshalb der Salat so gesund ist, lässt sich mit einem Blick auf die Nährstoffe nachvollziehen. Sowohl Avocado als auch Thunfisch sind als gute Omega-3-Lieferanten bekannt. Omega-3-Fettsäuren benötigt unser Körper unter anderem für den Stressabbau und die normalen Herz-, Augen- und Gehirnfunktionen. In der Avocado stecken darüber hinaus viele B-Vitamine, Vitamin A und Vitamin E sowie Kalium und Magnesium. Im Fisch findest du neben Omega-3-Fettsäuren eine hohe Menge an Proteinen, die beim Muskelerhalt und -aufbau helfen.

Ein weiterer guter Protein-Lieferant in dem Salat: die Kichererbsen. Die Hülsenfrüchte sind eiweißreich und enthalten die beiden essenziellen Aminosäuren Lysin und Threonin. Diese beiden benötigt der Körper zur Bildung von Proteinen. Durch die vielen Ballaststoffe in den Kichererbsen bist du nach dem Salat gut gesättigt. Darüber hinaus helfen die Ballaststoffe bei der Regulierung der Verdauung. Kichererbsen enthalten zudem die Vitamine A, B, C, E sowie Eisen, Zink und Magnesium, Kalzium und Selen.

Zuletzt ein Blick auf den Rucola. Das Raukengewächs versorgt deinen Körper mit Eisen, Kalium, Kalzium, Vitamin C, Folsäure und Beta-Carotin. Der leicht bittere Geschmack von Rucola kommt von den enthaltenen leicht scharfen Senfölen beziehungsweise Bitterstoffen. Diese gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen und wirken antioxidativ. Insgesamt enthält der Salat also zahlreiche gesunde Zutaten, die deinen Körper mit Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen und Proteinen versorgen.

Fazit

Der Salat ist ein Rezept, welches du schnell umsetzen kannst und dich mit vielen guten Nährstoffen versorgt. Der Salat kann sicherlich als fester Bestandteil immer wieder in deinen Speiseplan integriert werden, allerdings solltest du auch andere gesunde Lebensmittel einbauen, um möglichst vielseitig zu essen und deinen Nährstoffbedarf abzudecken. Du solltest jedoch auch bedenken, dass eine ausgewogene und gesunde Ernährung mit ausreichend Bewegung im Alltag Hand in Hand gehen sollte.

